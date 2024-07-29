Стали известны итоги работы форума «Здоровое общество – 2024»

На площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва) 24–25 июля 2024 года состоялся форум «Здоровое общество».

Организатором форума выступил Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях продвижения национальных проектов страны в области здоровья, народосбережения и здорового образа жизни, а также нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», запуск которого с 2025 года был объявлен президентом России.

«Форум стал инновационной площадкой диалога, которая объединила ведущих экспертов индустрии здоровья, представителей государственной власти, профессионального сообщества и лидеров мнений в целях развития сотрудничества и продвижения новых подходов в области медицины, активного долголетия, повышения качества жизни граждан. Повестку форума сформировали актуальные вопросы популяризации ценностей здорового образа жизни, сохранения населения и продления здоровой активной жизни, модернизации отрасли, внедрения и развития инновационных технологий, продвижения культуры массового спорта и правильного питания. На площадке мероприятия состоялся первый форум «Женщины за здоровое общество» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, который объединил женщин-лидеров со всей страны, занятых в социальной сфере и отрасли здравоохранения, а также женщин-амбассадоров ценностей здорового образа жизни, реализующих перспективные проекты по улучшению качества жизни населения. Повестку форума «Женщины за здоровое общество» сформировали темы защиты материнства и детства, продвижения здорового образа жизни, укрепление здоровья трудоспособного населения и профилактика заболеваний», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Экосистемой «Здоровое общество» было организовано более 25 панельных дискуссий по ключевым вопросам здоровьесбережения, 7 из которых прошли в рамках форума «Женщины за здоровое общество». В работе форума «Здоровое общество – 2024» приняли участие более 2000 человек из более чем 35 стран мира, онлайн участники – более 7 000 человек. На площадке форума работало более 100 представителей средств массовой информации.

Первый день форума «Здоровое общество» стартовал с открытия пяти медицинских объектов первичного звена здравоохранения. Новые и отремонтированные здания распахнули двери пациентам в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Татарстане и Крыму. В церемонии открытия участвовали вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Пленарная сессия «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?» форума «Здоровое общество – 2024» была посвящена раскрытию целей и задач нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором пленарного заседания выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. В пленарном заседании приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко; заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Ольга Кривонос; руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова; глава Республики Мордовия Артем Здунов; директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина; первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Владимир Зеленский, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Багненко. В ходе пленарной сессии состоялось представление и обсуждение ключевых мероприятий национального проекта с участием ведущих экспертов страны.

Модератор пленарной сессии, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что жизнь людей в РФ должна быть не просто долгой, но и благополучной, здоровой и активной: «Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» должен охватить множество сфер. Общая цель к 2030 году – достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Россия уже имеет хороший прирост по продолжительности жизни. В то же время мировой опыт в разных странах показывает, что высокие цифры крайне сложно увеличивать. Потенциал есть, но только общие усилия госорганов, медучреждений, общественников и научных организаций помогут создать устойчивую систему и привести к ощутимым результатам».

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко акцентировал внимание на нескольких важнейших направлениях, влияющих на здоровье общества: «Активное долголетие определяется множеством факторов: окружающая среда, экология, генетические детерминанты. Но наибольший вклад – это образ жизни. Человеку важно формировать правильные привычки и, главное, желание быть здоровым. Именно желание человека быть здоровым по эффективности значительно превосходит то, что могут посоветовать доктора. Происходит смена парадигмы лечения на парадигму здоровья. Здравоохранение будущего обеспечит свой вклад в достижение национальных целей, где каждый человек, независимо от своего места жительства, получит качественную медицинскую помощь».

Стратегическая сессия форума «Женщины за здоровое общество: тренды и инициативы для активного долголетия» состоялась при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Модератором стратегической сессии выступит Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

В работе стратегической сессии «Женщины за здоровое общество: тренды и инновации для активного долголетия» приняли участие заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос; первый заместитель руководителя Федерального медико-биологическое агентство (ФМБА России) Татьяна Яковлева; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева; заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгения Котова; первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова; начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «Российские железные дороги» Елена Жидкова; президент Группы компаний «Велфарм групп» Людмила Щербакова.

В рамках трека «Ключевые составляющие здорового образа жизни» состоялся открытый диалог с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко «То, что Министр прописал», в процессе которого эксперты делились своим опытом и рассказывали про внедрение здоровых привычек в свою жизнь и что, по их мнению, необходимо реализовать для популяризации технологий здорового образа жизни среди населения.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова выступила с докладом об охране здоровья работающих в Российской Федерации, рассказала про инновационные подходы к сохранению здоровья и профилактике, представила эталонную модель Центра здоровья работающих ФМБА России: «Для работающих людей при исполнении трудовой функции в опасных и вредных условиях, наряду с общими современными подходами должен стать обязательным автоматизированный мониторинг состояния организма через электронные медицинские гаджеты. Для реализации новых подходов Агентством была разработана Стратегия развития современных комплексных Центров здоровья работающих, включающих сеть цифровых здравпунктов непосредственно на производствах, мониторинга показателей здоровья, экстренных консультаций, а также с 2024 года – самообследования на состояние физических, когнитивных, психоэмоциональных функций».

На полях форума «Здоровое общество – 2024» было представлено тематическое выставочное пространство. Выставка объединила прорывные технологии здравоохранения, цифровые решения, достижения в области искусственного интеллекта, медицинской науки и технологии активного долголетия. Участниками выставочной зоны стали Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского (РНЦХ), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Правительство Москвы, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова, межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза», Приволжский исследовательский медицинский университет, ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова , Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Саратовский государственный медицинский университет ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России, ООО «Герофарм», фармацевтический холдинг БСС, Велфарм Групп, ПРОМОМЕД ДМ, АО ГЕНЕРИУМ, группа компаний Озон Фармацевтика, АО «Р-Фарм».

Также на полях форума «Здоровое общество – 2024» состоялся арт-перформанс «Искусство как лекарство», который проходил в сопровождении инструментального квартета. В процессе арт-перформанса директором Института междисциплинарной медицины Алексеем Даниловым был представлен доклад на тему того, как именно нейронаука объясняет влияние терапии искусством на здоровье человека и можно ли использовать искусство как полноценное лекарство и профилактировать с его помощью заболевания.

В рамках форума было подписано 15 соглашений о сотрудничестве. Министерство здравоохранения Российской Федерации заключило соглашения о сотрудничестве: с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и ООО «Руформ» (RUTUBE), помимо этого было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Фондом Росконгресс, направленное на разработку и реализацию образовательных проектов и информационных кампаний по вопросам продвижения культуры здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей, интенсификации репродуктивных установок населения, ценностей здорового и активного долголетия среди населения Российской Федерации в рамках проекта «Женщины за здоровое общество».

Фонд Росконгресс заключил также соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Общественной организацией «Общероссийская общественная организация инвалидов Российская Диабетическая Ассоциация», ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РДКБ - филиал ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России). Между фондом Росконгресс и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения был подписан меморандум о взаимопонимании.

«Форум «Здоровое общество – 2024» является ключевым деловым событием в сфере здравоохранения. В этом году в его работе приняли участие гости и эксперты из более чем 35 стран мира. В центре нашего внимания – человек, его благополучие, качество и продолжительность жизни, ведь именно ради этого мы объединяемся, вместе ищем пути сотрудничества, делимся опытом и результатами, в том числе на таких дискуссионных площадках. Участники отметили высокий уровень организации, профессионализм спикеров и конструктивность дискуссий. Важные темы, поднятые на форуме, нашли отклик среди профессионального сообщества и будут напрямую способствовать дальнейшему улучшению качества медицинских услуг и укреплению здоровья населения. Мы благодарим всех участников и партнеров за активное участие и вклад в успех форума. Мы уверены, что совместными усилиями сможем достичь значительных результатов и создать здоровое общество для будущих поколений», — отметила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Форум проходит при информационной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Стратегическими партнерами форума выступают Государственный научный центр РФ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» и Правительство Москвы.

Интеллектуальными партнерами по медицинской науке Форума выступают ФМБА России и АНО «ЦСИ ФМБА».

Организационными партнерами Форума выступают Ленинградская область, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

Технологическим партнером форума выступает российский производитель дисплеев и интерактивного оборудования компания NexTouch.

Коммуникационным партнером форума выступает Медиахолдинг МАЕР.

Партнерами по деловой программе форума выступают ООО «Свикс Хэлскеа», Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).

Партнерами форума выступают холдинг «БСС», группа компаний «Велфарм групп», инновационный курорт превентивной медицины «Первая Линия. Health Care Resort», Beauty Bite – первый бренд низкоуглеводного питания в России, клиника адаптационной медицины X-Clinic, MediSpa-отель MAYRVEDA 5*, АО «АлтайВитамины», ПАО «Совкомбанк», «Вкусно – и точка».

Официальными поставщиками форума выступают Daily Value – правильное питание на каждый день с заботой о себе и своей семье, кофе Cellini, «Эконад®» – полезный лимонад, Черноголовка, Дербент Вино, Mätti, MAVER.

Партнер проекта «Женщины за здоровое общество» - LeePrime residences.

Интеллектуальными партнерами форума «Здоровое общество» выступают: НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, НМИЦ эндокринологии Минздрава России, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, Институт лидерства и управления здравоохранением Сеченовского Университета, ОЧУ ДПО «Институт междисциплинарной медицины», Росздравнадзор, РК-Спорт.

Диджитал-партнер форума – VK. Информационными партнерами форума «Здоровое общество» выступают: Lenta.ru, «Газета.Ru», «РГ Медиа», холдинг 1МI, ИД «Коммерсантъ», «Русская медиагруппа», медиагруппа «Комсомольская правда», LIFE.ru, «Сноб», АБН24, «ФедералПресс», журнал «Новый очаг», журнал «Москвичка», телеканал «Доктор», «Фармацевтический вестник», «Медвестник», Vademecum, GxPnews, «ФармМедПром», «Медицинская газета», «Группа Ремедиум», «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», «Кто есть кто в медицине», «Московская медицина. Cito», «Московская медицина», «Здоровье мегаполиса», «Доктор на работе», портал CON-PHARM.RU, портал CON-MED.RU, «Московские аптеки», ИД «Русский врач».