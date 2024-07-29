Определена главная тема Восточного экономического форума – 2024, который состоится во Владивостоке 3–6 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум – важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема Форума в этом году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР.

Убежден, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Деловую повестку Форума дополнит фестиваль «Владивостокские сезоны» и спортивная программа.

Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В стартовый день ВЭФ пройдет II Международный форум «День сокола».