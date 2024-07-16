За полгода портфель СЗПК увеличился на 157 млрд рублей

В ходе Кавказского инвестиционного форума заместитель министра экономического развития Мурат Керефов подвел итоги полугодия по заключенным соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

«Портфель СЗПК за полгода увеличился на 157 млрд рублей. Это девять проектов из транспортной, сельскохозяйственной и добывающей сфер. Общий объем инвестиций по 72 соглашениям достиг 4 трлн рублей. По проектам планируется создать 58 тысяч рабочих мест. Более половины уже создано – 29 тысяч», – сообщил Мурат Керефов.

СЗПК – один из ключевых механизмов создания стабильных условий реализации инвестпроектов. Для организаций становятся неизменными Налоговый кодекс, земельное, градостроительное и таможенное законодательство. Кроме того, предприятия могут возместить затраты на строительство инфраструктуры и по кредитным процентам.

Так, в этом году заключено соглашение по строительству тепличного комплекса в Брянской области, который сможет производить более 10 тысяч тонн овощей ежегодно.

В Калужской области при помощи СЗПК возводят комбинат точного литья. Предприятие будет производить запасные части для дробильного оборудования, горной и специальной техники для всей России. Это позволит значительно сократить долю импортных машиностроительных компонентов на российском рынке. Сегодня она составляет порядка 56%.

В Краснодаре СЗПК помогает модернизировать аэропорт. Он включен в Стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года как ключевой элемент Южного экспортно-импортного хаба. Пропускная способность нового аэропорта вырастет почти в шесть раз и сможет достичь 10 млн пассажиров в год.

Параметры механизма СЗПК размещены на портале мер поддержки инвестпроектов Минэкономразвития. Заявку для заключения соглашения можно подать в ГИС «Капиталовложения». Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ готовит положительное заключение, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.