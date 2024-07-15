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Пресс-релиз

Открыта регистрация представителей СМИ на Четвертый Евразийский женский форум

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Алексей Даничев/РИА Новости

Открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на мероприятия Четвертого Евразийского женского форума, она продлится с 15 июля по 30 августа 2024 года.

Четвертый Евразийский женский форум состоится 18–20 сентября 2024 г. в городе Санкт-Петербург.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ в соответствии с правилами аккредитации мероприятия, размещенными на официальном сайте форума: в разделе «СМИ».

Следите за обновлениями на сайте Четвертого Евразийского женского форума и информационными рассылками.

Вопросы, касающиеся аккредитации СМИ, можно направлять по адресу: media@roscongress.org.

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