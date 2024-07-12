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Пресс-релиз

Главы чрезвычайных ведомств стран БРИКС изучили опыт спасательных операций МЧС России на суше и воде

11 июля с.г. в Казани во второй день работы глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС российские специалисты продемонстрировали действия по спасению на суше и воде.

«Практическим мероприятиям в международном партнерстве чрезвычайных служб отдается приоритетное значение. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы их количество и качество возросло. В этом году масштабное учение с участием иностранных коллег прошло на полигоне Ногинского спасательного центра. Были представлены современные образцы техники и технологий российского производства. Мы и далее готовы делиться опытом, проводить совместные тренировки», - подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

В столице региона иностранные делегации посетили выставку пожарно-спасательной техники, которая находится на вооружении подразделений МЧС России, и стали свидетелями показательных учений по боевому развертыванию и ликвидации последствий ДТП. На площадке перед стадионом «Центральный» компактно разместились 20 образцов современной пожарно-спасательной техники, начиная от автомобилей подвижного пункта управления, жизнеобеспечения, связи, пожарных мотоциклов, автоцистерн и автолестниц, заканчивая снегоболотоходами и беспилотными летательными аппаратами. Это действующая техника, с помощью которой пожарные и спасатели Главного управления МЧС России по Республике Татарстан круглосуточно и в любых условиях приходят на помощь населению. Почетные гости высоко оценили профессиональный уровень татарстанских спасателей, а также четкое взаимодействие всех аварийных служб, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП.

В Центре Государственной инспекции по маломерным судам иностранные коллеги осмотрели технику, предназначенную для патрулирования и проведения надзорно-профилактических мероприятий. Наглядно ее применение гости увидели в рамках демонстрационного учения на реке.

По легенде, на акватории столкнулись два судна. В результате три человека оказались за бортом в воде, один из них получил травму и утонул. При этом одно судно загорелось, на его борту оставался человек. Условных пострадавших с водоема спасали с помощью плавсредств и авиации МЧС России. Мастерство пилотов позволило вертолету пролететь на трехметровой высоте над водой. Реанимационные действия разворачивались сразу на спасательном катере. Всех спасли, потушили пожар, установили боновое ограждение для локализации аварийного разлива нефтепродуктов 50 специалистов, включая спасателей-десантников и водолазов, с привлечением 15 единиц техники от РСЧС.

Главы иностранных делегаций выразили готовность к дальнейшему поступательному развитию контактов, в том числе с акцентом на практическое сотрудничество.
Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС – Фонд Росконгресс.

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