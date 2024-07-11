Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Прорывные инвестпроекты Северного Кавказа представят на КИФ-2024

Десять региональных стендов будут работать на площадке Кавказского инвестиционного форума, который пройдет 15–17 июля в столице Чеченской Республики Грозном.

Экспозиции площадок презентуют инвестиционный и экономический потенциал республик, продемонстрируют достижения в ключевых областях развития, а также станут местом встречи с потенциальными партнерами и инвесторами, обмена опытом и создания новых деловых связей.

«Северный Кавказ находится в фокусе особого внимания Правительства как перспективный с точки зрения инвестиций, рекреационного и кадрового ресурса регион. Для обеспечения устойчивого развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2023 году из федерального бюджета выделено свыше 731 млрд рублей.

Реализация только прорывных инвестиционных проектов позволила привлечь в 2021–2023 годах в экономику округа более 362 млрд рублей. К 2030 году объем привлеченных инвестиций достигнет почти 2 трлн рублей. Для того чтобы достигнуть этих целей, проводится планомерная работа, частью которой является Кавказский инвестиционный форум. В прошлом году мероприятие посетили представители 15 стран, на площадке было подписано около 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей. В этом году мы уверены, что превзойдем эти показатели», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Наибольшие возможности для роста экономики в СКФО сформировались в агропромышленном комплексе, сфере туризма и санаторно-курортной отрасли. Кроме того, хорошие темпы роста набирает промышленность, например обрабатывающее производство. Этим направлениям в том числе будут посвящены экспозиции региональных выставочных стендов. Кроме того, посетители стендов смогут в интерактивном режиме насладиться красотами уникальной природы и узнать о национальных традициях и обычаях Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, Ставропольского края, республик Северная Осетия – Алания, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, а также Абхазии и Южной Осетии.

Регионы сделают акцент и на своих прорывных инвестиционных проектах. Например, Ставрополье особое внимание уделит Кавказским Минеральным Водам как единственной классической агломерации в Российской Федерации с равнозначными городами–курортами и их спецификой. Республика Адыгея презентует два крупных проекта, которые станут точками развития региона: «Создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе» и «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». На стенде Кабардино-Балкарской Республики будут представлены проекты по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения, созданию парка высоких технологий в городе Нальчике и т. д. Республика Ингушетия расскажет о транзитных возможностях как в рамках Транскаспийского маршрута МТК «Север – Юг», так и в рамках рассматриваемого нового маршрута через Кавказский горный перевал. Гостей стенда Чеченской Республики будет ожидать масштабная выставка-презентация с организацией тематических зон.

В рамках программы Форума на региональных стендах запланировано проведение деловых встреч, подписание соглашений, обширная культурная программа, интерактивные мероприятия с розыгрышами призов, а также дегустация продукции региональных производителей сельскохозяйственной продукции.

Кавказский инвестиционный форум проводится ежегодно в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Главная тема Форума в 2024 году – «Большой Кавказ – от моря до моря». Повестка мероприятия посвящена ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики и социальной сферы региона.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Картина дня
В МИД РФ заявили, что США понесут наказание за «упорствование в грехе»
Военная операция на Украине, день 869-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 869-й день
В Кремле объяснили желание НАТО принять Украину в альянс
Певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими
Песков заявил, что поздравление от Путина на словах «дорогого стоит»
Россиянка 30 лет хранила на антресоли взрывчатку в память о муже
Американцы рассказали, кого хотели бы видеть в качестве замены Байдена
Новости и материалы
Украина пообещала потратить доходы от российских активов на оборону
«Спартак» подарил футболку иностранному теннисисту
Приговор правозащитнику Олегу Орлову за дискредитацию ВС РФ оставили без изменений
Протеже Киркорова о разводе Алсу: «Мужчину невозможно взять на поводочек»
В Кремле оценили итоговую декларацию саммита НАТО
Соцсети напугала женщина весом 25 килограммов, которая хочет похудеть
Одесский экс-военком под видом раненого выезжал на иностранные курорты
Орбан избегал Байдена на саммите НАТО
Доходы России от продажи нефти упали в июне
Боеприпасы и противодронные системы Литвы доставлены на Украину
Депутат назвал тысячи российских подростков неудачниками
Террорист из ростовского СИЗО признался, что готовил теракт в Кисловодске
Власти Израиля опубликовали имена 108 предполагаемых террористов ХАМАС
Экс-генменеджер «Вашингтона» раскрыл особенности переписки с Овечкиным
В Кремле прокомментировали давление на Орбана в ЕС
ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали село в Брянской области
Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество
Перечислены неочевидные симптомы хламидиоза
Врач Николаева: симптомы конъюнктивита могут указывать на хламидиоз глаз
Все новости
Генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката
В Китае раскритиковали США за притязания на роль «мирового полицейского»
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для сотрудников банка
Депозитарий Казахстана объяснил требование о выводе российских ценных бумаг
Попова назвала причину массового отравления ботулотоксином в России
На месте падения беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Англия празднует выход в финал Евро-2024
Три года за российский флаг. Как латвийская активистка оказалась за решеткой?
В Латвии активистка получила три года тюрьмы за флаг с надписью «Путин мой друг»
«Думал, что геи»: экс-полицейский выгнал певицу Ермак из вагона метро из-за стрижки
МВД проверит видео, где мужчина пытается выгнать девушку из поезда из-за стрижки
«Показать приверженность НАТО»: США разместят в Германии гиперзвуковое оружие
США начнут размещать дальнобойное и гиперзвуковое оружие в Германии в 2026 году
«Уже в пути»: Дания и Нидерланды передают Украине F-16
США, Дания и Нидерланды планируют передавать Украине F-16 эскадрильями
Татьяну Лазареву арестовали по делу об оправдании терроризма. Она говорила, что «радуется» ударам ВСУ по РФ
Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма
Главные свойства корицы: полезна ли эта специя и как ее правильно выбирать
Вред и польза корицы: как употребление этой специи может повлиять на здоровье
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами