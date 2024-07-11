Прорывные инвестпроекты Северного Кавказа представят на КИФ-2024

Десять региональных стендов будут работать на площадке Кавказского инвестиционного форума, который пройдет 15–17 июля в столице Чеченской Республики Грозном.

Экспозиции площадок презентуют инвестиционный и экономический потенциал республик, продемонстрируют достижения в ключевых областях развития, а также станут местом встречи с потенциальными партнерами и инвесторами, обмена опытом и создания новых деловых связей.

«Северный Кавказ находится в фокусе особого внимания Правительства как перспективный с точки зрения инвестиций, рекреационного и кадрового ресурса регион. Для обеспечения устойчивого развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2023 году из федерального бюджета выделено свыше 731 млрд рублей.

Реализация только прорывных инвестиционных проектов позволила привлечь в 2021–2023 годах в экономику округа более 362 млрд рублей. К 2030 году объем привлеченных инвестиций достигнет почти 2 трлн рублей. Для того чтобы достигнуть этих целей, проводится планомерная работа, частью которой является Кавказский инвестиционный форум. В прошлом году мероприятие посетили представители 15 стран, на площадке было подписано около 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей. В этом году мы уверены, что превзойдем эти показатели», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Наибольшие возможности для роста экономики в СКФО сформировались в агропромышленном комплексе, сфере туризма и санаторно-курортной отрасли. Кроме того, хорошие темпы роста набирает промышленность, например обрабатывающее производство. Этим направлениям в том числе будут посвящены экспозиции региональных выставочных стендов. Кроме того, посетители стендов смогут в интерактивном режиме насладиться красотами уникальной природы и узнать о национальных традициях и обычаях Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, Ставропольского края, республик Северная Осетия – Алания, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, а также Абхазии и Южной Осетии.

Регионы сделают акцент и на своих прорывных инвестиционных проектах. Например, Ставрополье особое внимание уделит Кавказским Минеральным Водам как единственной классической агломерации в Российской Федерации с равнозначными городами–курортами и их спецификой. Республика Адыгея презентует два крупных проекта, которые станут точками развития региона: «Создание промышленной зоны в Тахтамукайском районе» и «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки». На стенде Кабардино-Балкарской Республики будут представлены проекты по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения, созданию парка высоких технологий в городе Нальчике и т. д. Республика Ингушетия расскажет о транзитных возможностях как в рамках Транскаспийского маршрута МТК «Север – Юг», так и в рамках рассматриваемого нового маршрута через Кавказский горный перевал. Гостей стенда Чеченской Республики будет ожидать масштабная выставка-презентация с организацией тематических зон.

В рамках программы Форума на региональных стендах запланировано проведение деловых встреч, подписание соглашений, обширная культурная программа, интерактивные мероприятия с розыгрышами призов, а также дегустация продукции региональных производителей сельскохозяйственной продукции.

Кавказский инвестиционный форум проводится ежегодно в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Главная тема Форума в 2024 году – «Большой Кавказ – от моря до моря». Повестка мероприятия посвящена ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики и социальной сферы региона.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.