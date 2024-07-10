Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

IV Урбан Хаб пройдет во Владивостоке в сентябре

close
100%
Росконгресс

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих провели совещание с ключевыми партнерами международной дискуссионной платформы Урбан Хаб по вопросам совместной организации и проведения мероприятия в рамках Восточного экономического форума – 2024.

Заместитель главы Минстроя России отметил, что сотрудничество Фонда и ведомства вышло на новый стратегический уровень, сегодня стороны совместно успешно реализуют инициативы по развитию отечественного стройкомплекса, в частности проведение Урбан Хаб, ставшего инструментом координации и управления отраслью.

«Урбан Хаб во Владивостоке продолжит традицию объединения всех участников строительной отрасли России и дружественных государств. Совместно с лидерами отрасли поговорим о подходах для выполнения целей и задач, перечисленных в майском Указе Президента России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году появится новое направление обучающих мастер-классов от застройщиков, реализующих проекты комплексного развития территорий в нашей стране, также мы поделимся актуальными мерами поддержки отрасли и анализом последних изменений федерального и регионального законодательства», – отметил Никита Стасишин.

Григорий Великих поблагодарил Минстрой России за всестороннюю поддержку мероприятия, рассказал о текущих итогах работы платформы, а также анонсировал центральную тему Урбан Хаб на Восточном экономическом форуме – 2024 – «Город у воды»: «Практически все города Дальнего Востока и Арктики находятся на морских или речных путях. Рассмотрим, как этот важнейший фактор влияет на развитие городской среды, экономики, междугородних и межрегиональных связей и человеческого капитала».

Присутствующие обсудили проект программы проведения IV Урбан Хаб, были внесены новые предложения в форматы работы платформы. Помимо деловой и образовательной программы, организаторы предложат участникам особую спортивную часть.

Напомним, Урбан Хаб был учрежден в июне 2023 года в рамках ПМЭФ. Событие во Владивостоке станет четвертым мероприятием дискуссионной платформы.

Организаторами выступают Фонд Росконгресс совместно с партнерами – лидерами градостроительной отрасли при поддержке Минстроя России.

Проведение Урбан Хаб способствует комплексному развитию населенных пунктов, инфраструктуры, обеспечению транспортной доступности, что созвучно обозначенным приоритетам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Картина дня
В Москве заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву
Военная операция на Украине, день 868-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 868-й день
«Они там надувают щеки»: как Александр Лукашенко ругался с Кремлем
30 лет назад Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии
Чеченский конструктор превратил «Волгу» в подобие Hummer
Выживший при штурме ростовском СИЗО террорист дал показания
ВС РФ ударили по схрону с тяжелой техникой ВСУ в Запорожской области
Дилеры предупредили о сокращении числа китайских автокомпаний в России
Новости и материалы
Бывший муж Бородиной похвастался автомобилем почти за 40 млн рублей
Участник СВО, ввозивший в Россию сирийцев-нелегалов, получил условный срок
Генсек НАТО оценил перспективы США после президентских выборов
Эмма Робертс впервые вышла на публику с бойфрендом
Лысый россиянин не одобрил короткую стрижку незнакомки и выгнал ее из вагона метро
Путин предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и паводками
Стало известно, когда состоится презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала»
Россиян предупредили, что автокредиты станут дорогими и невыгодными
Суд снял санкции с российского бизнесмена
Россиянам рассказали, как будут оплачивать неиспользованные отгулы
Россия удержала лидерство по поставкам нефти в Китай и Индию
Более 20 украинских уклонистов задержали на границе с Молдавией
Вучич: Сербия не является «пешкой» России или США
Звезда «Великолепного века» приедет в Россию с гастролями
Подпольщики рассказали об успешном ударе по целям в Купянске
Россиянка сфотографировала медведя, воровавшего на ее огороде ягоду
В Англии застрелили из арбалета жену и дочерей спортивного комментатора
В НАТО не смогли объяснить, когда предложат Украине вступить в альянс
Все новости
«Поджог в обмен на выезд в Финляндию»: ФСБ сорвала теракт на «Адмирале Кузнецове»
ФСБ показала видео с моряком, которого склоняли к поджогу «Адмирала Кузнецова»
Орбан рассказал, когда Путин ждет новых переговоров с Киевом
Депутат заявил, что Пугачевой грозит до пяти лет тюрьмы
В России обяжут работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении
«Россия проигрывает, это поворотный момент в истории»: что говорили на открытии саммита НАТО
Байден заявил союзникам по НАТО, что Россия проигрывает в конфликте на Украине
Пермский чиновник ищет негодяев, которые заподозрили его в любви к свингер-пати
Самые яркие болельщики на Евро-2024
От «Алых парусов» до «Бурдж-Халифы». Как сбежавшие миллиардеры из МВД получали взятки через криптобиржу
«Ъ»: СК арестовал активы сбежавших миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова
Что такое эмоциональные качели? Чем они страшны и как им противостоять
Эмоциональные качели в отношениях: что это и как от них избавиться
Военные базы США в Европе снова усилили меры безопасности. Вашингтон опасается диверсий России
CNN: США усилили меры безопасности на базах в Европе из-за угрозы диверсий
Суд взыскал с Volkswagen 16,9 млрд рублей. Но ГАЗ может не получить эти деньги
Автоэксперт Кадаков: иск ГАЗа на 16,9 млрд руб. может дожидаться возвращения VW
Юлию Навальную заочно арестовали и объявили в розыск. В чем ее обвиняют?
Вдове Навального грозит до шести лет лишения свободы за участие в экстремизме
«Война — это не решение». Моди обсудил с Путиным СВО и попросил уволить служащих в ВС РФ индийцев
Моди заявил, что Индия готова к содействию в вопросе урегулирования на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами