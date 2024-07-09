Новая возможность для участия в четвертом Евразийском женском форуме

Организаторы обновили правила участия в конкурсе #ГероиниНовогоВремени, который проходит в официальном сообществе ЕЖФ в социальной сети ВКонтакте и в сервисе вертикальных видео VK Клипы.

Участницы – женщины, которые развивают собственный проект в любой сфере: предпринимательство, образование и наука, государственное и муниципальное управление, здравоохранение, благотворительность, социальные программы, промышленность, креативные индустрии.

Расширяются форматы участия в конкурсе – рассказ о своем проекте может быть представлен либо в формате вертикального клипа, либо постом ВКонтакте, которые размещаются на личной странице ВК с хэштегом #ГероиниНовогоВремени.

Требования к посту: рассказать о себе, своей деятельности; перспективах развития своего проекта на ближайшие 3 года; обязательно поставить хэштег #ГероиниНовогоВремени; приложить свое фото и по желанию снимки команды/деятельности; сделать личную страницу, на которой размещен пост, видимой для всех пользователей.

Заявки в обоих вариантах принимаются до 25 июля.

Подробные правила.

Семь авторов лучших видеороликов или постов получат приглашения на IV Евразийский женский форум в Санкт- Петербурге (18- 20 сентября). Финалистки примут участие в деловой программе, а также получат индивидуальные консультации экспертов по развитию и масштабированию проектов.

Евразийский женский форум — крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.