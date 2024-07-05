Для радости нет расстояний! «Цирк – детям села» подарили в десятках отдаленных регионов страны

Цирк – это праздник для всех, и если вы еще не были в цирке – тогда мы идем к вам! Под таким девизом стартовал новый этап Всероссийской акции «Цирк – детям села», которая уже осчастливила десятки тысяч мальчишек, девчонок, а также их родителей.

А в начале этого лета Саратовский цирк порадовал жителей районного поселения Татищево: 23 человека, среди которых артисты, организаторы и техническая группа, отправились за 40 км от Саратова – туда, где любят и ждут российский цирк. Полуторачасовое представление посмотрело около 600 зрителей – так первоклассные трюки и позитивные эмоции артистов обеспечили настоящий переаншлаг программе!

В конце июня еще 100 детей из села Греческого бесплатно посетили кисловодский филиал компании «Росгосцирк». Ребята из отдаленного села не просто посмотрели выступление цирковых артистов на настоящем манеже, но и смогли взять автограф у легендарного дрессировщика алжирских львиц Виталия Смолянца.

В Магнитогорском цирке ставят самые настоящие рекорды по доставке радости всем и каждому. Летний день каникул 20 июня в Магнитогорском цирке провели 1400 человек! Дети из Брединского, Кизильского, Верхнеуральского районов попали на самый необычный формат циркового представления – открытую репетицию «Цирковой полундры»: свистать наверх всех любителей циркового искусства и захватывающих историй о дальних странствиях, полных опасных приключений!

25 июня яркое и зажигательное шоу от артистов программы «Бурлеск» продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» прошло в Доме культуры поселка городского типа Ермишь, Рязанской области.

В Нижегородском государственном цирке приняли 33 делегации детей из 11 районов Нижегородской области! Такого подарка удостоились отличники учебы, активисты, дети участников СВО, дети из малообеспеченных семей, дети с особенностями развития и воспитанники детских цирковых студий. Предпремьерный показ цирковой программы «WOW!» продюсерского центра Влада Гончарова увидели более 1000 человек.

21 июня артисты программы циркового мюзикла на воде «Одиссея» подарили незабываемый праздник жителям поселка Новотарманский Тюменской области. Представление при поддержке Тюменского государственного цирка посетили более 300 детей, жителей и гостей поселка, даже непростые погодные условия не смогли испортить замечательного праздничного настроения, подаренного артистами цирка!

В Костромской цирк приехали учащиеся школы искусств из поселка Караваево. 27 талантливых детей получили возможность заглянуть за кулисы цирка, познакомиться с историей циркового искусства и артистами программы «Тропик-шоу, узнать, что такое цирковые династии, как появился в Костроме первый цирк, чье имя он носит сегодня.

«Благодаря проекту «Цирк – детям села» российский цирк не только сокращает расстояние между человеком и искусством, но и обретает тысячи новых поклонников! – отметил генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков. – В этом году только за первый месяц проекта в рамках акции «Цирк – детям села» прошло 12 мероприятий. Цирковые представления смогли посмотреть почти 5 000 ребят из труднодоступных населенных пунктов по всей стране. Сезон еще не закрыт, и в ближайшие дни артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения, чтобы подарить детям встречу с настоящим цирком».

Выездные представления продлятся до конца сентября. Компания «Росгосцирк» творит настоящую историю социальных и благотворительных проектов, и, как в любой хорошей истории, в нашей – продолжение непременно последует.