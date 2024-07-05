Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Для радости нет расстояний! «Цирк – детям села» подарили в десятках отдаленных регионов страны

close
100%
Пресс-служба ФКП «Росгосцирк»

Цирк – это праздник для всех, и если вы еще не были в цирке – тогда мы идем к вам! Под таким девизом стартовал новый этап Всероссийской акции «Цирк – детям села», которая уже осчастливила десятки тысяч мальчишек, девчонок, а также их родителей.

А в начале этого лета Саратовский цирк порадовал жителей районного поселения Татищево: 23 человека, среди которых артисты, организаторы и техническая группа, отправились за 40 км от Саратова – туда, где любят и ждут российский цирк. Полуторачасовое представление посмотрело около 600 зрителей – так первоклассные трюки и позитивные эмоции артистов обеспечили настоящий переаншлаг программе!

В конце июня еще 100 детей из села Греческого бесплатно посетили кисловодский филиал компании «Росгосцирк». Ребята из отдаленного села не просто посмотрели выступление цирковых артистов на настоящем манеже, но и смогли взять автограф у легендарного дрессировщика алжирских львиц Виталия Смолянца.

В Магнитогорском цирке ставят самые настоящие рекорды по доставке радости всем и каждому. Летний день каникул 20 июня в Магнитогорском цирке провели 1400 человек! Дети из Брединского, Кизильского, Верхнеуральского районов попали на самый необычный формат циркового представления – открытую репетицию «Цирковой полундры»: свистать наверх всех любителей циркового искусства и захватывающих историй о дальних странствиях, полных опасных приключений!

25 июня яркое и зажигательное шоу от артистов программы «Бурлеск» продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» прошло в Доме культуры поселка городского типа Ермишь, Рязанской области.

В Нижегородском государственном цирке приняли 33 делегации детей из 11 районов Нижегородской области! Такого подарка удостоились отличники учебы, активисты, дети участников СВО, дети из малообеспеченных семей, дети с особенностями развития и воспитанники детских цирковых студий. Предпремьерный показ цирковой программы «WOW!» продюсерского центра Влада Гончарова увидели более 1000 человек.

21 июня артисты программы циркового мюзикла на воде «Одиссея» подарили незабываемый праздник жителям поселка Новотарманский Тюменской области. Представление при поддержке Тюменского государственного цирка посетили более 300 детей, жителей и гостей поселка, даже непростые погодные условия не смогли испортить замечательного праздничного настроения, подаренного артистами цирка!

В Костромской цирк приехали учащиеся школы искусств из поселка Караваево. 27 талантливых детей получили возможность заглянуть за кулисы цирка, познакомиться с историей циркового искусства и артистами программы «Тропик-шоу, узнать, что такое цирковые династии, как появился в Костроме первый цирк, чье имя он носит сегодня.

«Благодаря проекту «Цирк – детям села» российский цирк не только сокращает расстояние между человеком и искусством, но и обретает тысячи новых поклонников! – отметил генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков. – В этом году только за первый месяц проекта в рамках акции «Цирк – детям села» прошло 12 мероприятий. Цирковые представления смогли посмотреть почти 5 000 ребят из труднодоступных населенных пунктов по всей стране. Сезон еще не закрыт, и в ближайшие дни артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения, чтобы подарить детям встречу с настоящим цирком».

Выездные представления продлятся до конца сентября. Компания «Росгосцирк» творит настоящую историю социальных и благотворительных проектов, и, как в любой хорошей истории, в нашей – продолжение непременно последует.

Картина дня
Путин и Орбан встретились в Москве
Виктор Орбан и Владимир Путин проводят встречу в Москве
Мэр затопленного весной Орска Козупица ушел в отставку. Местные требовали этого еще в апреле
Глава Оренбуржья Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу
Эрдоган допустил приглашение Путина и президента Сирии Асада в Турцию
Столтенберг прокомментировал возможный выход Байдена из президентской гонки
Преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин
Штурм о суде Прилучного и Муцениеце за алименты: «Величайшая глупость»
В Кремле высказались о длительности переговоров Орбана и Путина
Новости и материалы
Кадыров показал трофей из зоны спецоперации
В Hamster Kombat появились комбо-карты на 5 и 6 июля
В США признали проблему с модернизацией бомбардировщиков B-52
Психолог рассказала, как распознать у себя трудоголизм
Орлова снялась в бикини, показав шрам от кесарева: «Уделала всех неверующих»
Украинец выпрыгнул из поезда недалеко от границы с Польшей и сломал ногу
Захарова оценила выборы в Британии
Российская гимнастка похвасталась бедрами в купальнике
Генсек НАТО отверг идею новых Минских соглашений
В Кремле заявили, что Орбан приехал в Москву по своей инициативе
В Прибалтике раскритиковали визит Орбана в Москву и предупредили о последствиях
Глава Центробанка оценила идею раздачи дешевых кредитов россиянам
Супруги пытались продать младенца, чтобы купить новый дом
Соболева назвали жертвой директоров и тренеров «Спартака»
Эрдоган высказался о будущем отношений Турции и ШОС
В НАТО оценили итоги выборов в Великобритании
Меган Маркл впервые за долгое время появится на экране в развлекательном шоу
В НАТО заявили, что для мирного решения по Украине Киеву нужно больше оружия
Все новости
Отец устроивших теракт в Дагестане Омаровых вышел на свободу после 10 суток ареста
Прокурор попросила по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
Новый премьер-министр Великобритании вступил в должность
«Сдают один населенный пункт за другим». Почему на Украине все чаще говорят о мире?
Полковник Ходаренок: продолжение вооруженной борьбы для Украины бесперспективно
Подельник генерала Попова. Следствие закрыло дело Олега Цокова в связи с его смертью
СК закрыл дело генерала Цокова о мошенничестве в связи с его гибелью в зоне СВО
ВСУ атаковали юг России 50 беспилотниками. На Кубани погибла шестилетняя девочка
Кондратьев: в больнице умерла раненная при атаке БПЛА ВСУ шестилетняя девочка
Корону попросили вернуть: в Москве выбрали королеву красоты
Убить — 60к, покалечить — 80к. Сколько берут за работу российские киллеры
Эксперт по интернет-разведке Бедеров: рынок криминальных услуг вышел за пределы даркнета
Военная операция на Украине, день 863-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 863-й день
Льняное масло: в чем его польза и кому оно может навредить
Масло из семян льна: полезные свойства, как и кому его стоит принимать
Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника СК. Как полковник Киреев наживался на коррупции?
Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника ЦА СК Александра Киреева
От пранков к госнаградам. Вован и Лексус получили ордена Дружбы в Кремле
Пранкерам Вовану и Лексусу вручили в Кремле ордена Дружбы
Прекращения огня не будет: Путин ответил на предложения Трампа, Орбана и Зеленского
Путин: Запад уже просил Россию прекратить огонь, пока наша армия была под Киевом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами