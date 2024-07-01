Открыта регистрация СМИ на Восточный экономический форум-2024

1 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открылась онлайн-регистрация представителей СМИ и блогосферы на Восточный экономический форум-2024, который пройдет 3-6 сентября во Владивостоке.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы. Последний день приема заявок через сайт – 23 августа 2024 года.

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу media@roscongress.org.

Восточный экономический форум-2024 состоится 3-6 сентября 2024 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Организатор – Фонд Росконгресс.