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Открыта регистрация СМИ на Восточный экономический форум-2024

1 июля на официальном сайте Восточного экономического форума (forumvostok.ru) в разделе «СМИ» открылась онлайн-регистрация представителей СМИ и блогосферы на Восточный экономический форум-2024, который пройдет 3-6 сентября во Владивостоке.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы. Последний день приема заявок через сайт – 23 августа 2024 года.

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу media@roscongress.org.

Восточный экономический форум-2024 состоится 3-6 сентября 2024 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Организатор – Фонд Росконгресс.

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