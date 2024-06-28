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Пресс-релиз

Во Вьетнаме пройдет первая выездная сессия IX Восточного экономического форума

В Хошимине 4 июля состоится выездная сессия Фонда Росконгресс в рамках подготовки IX Восточного экономического форума. В ней примут участие представители органов власти, отраслевых ассоциаций, руководители крупного бизнеса Вьетнама, а также представители СМИ. Участники обсудят актуальные направления в торгово-экономических и деловых отношениях между странами.

В рамках предстоящего мероприятия пройдет комплексная презентация возможностей Фонда Росконгресс для иностранного бизнеса, которые открывают такие проекты, как Восточный экономический форум, Петербургский международный экономический форум, а также Российский туристический форум «Путешествуй!».

Россия и Вьетнам придерживаются схожих взглядов на множество международных и региональных вопросов, активно поддерживая друг друга на различных мировых площадках. Сотрудничество между странами охватывает большое количество областей, включая экономику, торговлю и инвестиции. Совокупный объем товарооборота между Россией и Вьетнамом демонстрирует поступательный рост, а основными статьями взаимного экспорта и импорта являются продукты легкой промышленности, аграрного сектора, энергетики и металлургии.

Эти отношения продолжают углубляться и развиваться, что способствует созданию благоприятного инвестиционного климата и реализации крупных совместных проектов. Так в рамках последней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству была сформирована рабочая группа по культуре. За последние годы были основаны четыре совместных предприятия, шесть крупнейших вьетнамских компаний имеют представительства в России, 4 крупных российских холдинга постоянно работают во Вьетнаме.

«Россия и Вьетнам традиционно поддерживают устойчивый диалог по многим вопросам. Для нас важно не только поддерживать, но и углублять эти связи. Формат выездных сессий показал свою эффективность, предоставляя возможность детально изучить наиболее перспективные сферы для инвестиций и особенности ведения бизнеса в стране», – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Восточный экономический форум ежегодно становится крупной международной площадкой для обсуждения вопросов экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году он пройдет 3–6 сентября во Владивостоке и традиционно соберет представителей бизнеса, государственной власти, экспертного сообщества и международных организаций.

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