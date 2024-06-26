Пленарное заседание XII Петербургского международного юридического форума состоится 27 июня 2024 года

В Пленарном заседании ПМЮФ-2024 по традиции примет участие заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Тема пленарной сессии - «Право - основа глобального равновесия».
Также спикерами выступят Министр юстиции Республики Куба Оскар Мануэль Сильвера Мартинес; Генеральный прокурор республики Намибии Фестус Мбандека; почетный профессор Таллинского университета, член и экс-президент Института международного права Рейн Мюллерсон и специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.
Модератором заседания станет телеведущая «Россия 24» Александра Суворова.
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