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Пресс-релиз

Пленарное заседание XII Петербургского международного юридического форума состоится 27 июня 2024 года

В Пленарном заседании ПМЮФ-2024 по традиции примет участие заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Тема пленарной сессии - «Право - основа глобального равновесия».

Также спикерами выступят Министр юстиции Республики Куба Оскар Мануэль Сильвера Мартинес; Генеральный прокурор республики Намибии Фестус Мбандека; почетный профессор Таллинского университета, член и экс-президент Института международного права Рейн Мюллерсон и специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань.

Модератором заседания станет телеведущая «Россия 24» Александра Суворова.

Подробнее на официальном сайте Форума.

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