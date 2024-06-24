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На конференции в Минске презентовали ВНОТ-2024

В Минске состоялась ХХ белорусско-российская конференция «Гармонизация законодательства в области охраны труда и совершенствование механизмов профилактики производственного травматизма», в работе которой приняли участие представители Министерств труда и социальной защиты Российской Федерации и Республики Беларусь, дирекция Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), а также сотрудники научных учреждений двух стран.

На сессиях гости мероприятия ознакомились с изменениями в законодательстве по охране труда России и Беларуси, а также передовыми практиками работы в этой сфере в обеих странах. Спикеры обсудили вопросы дальнейшей унификации законодательства в области охраны труда и применения новых методов и приемов работы. В ходе деловой программы представители дирекции Всероссийской недели охраны труда презентовали доклад о достижениях ВНОТ и ответили на вопросы участников о ходе подготовки мероприятия, форматах участия и выставочном пространстве. Итогом проделанной работы стала большая заинтересованность со стороны белорусских коллег, которые примут участие в IX Всероссийской неделе охраны труда в составе официальной делегации.

«Взаимодействие между Россией и Беларусью в вопросах охраны труда является важным шагом к повышению уровня безопасности на рабочих местах и созданию единого пространства трудовых отношений в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Мы ждем наших белорусских коллег на IX Всероссийской неделе охраны труда, которая в этом году расширяет границы и позволит узнать, как разные страны подходят к охране труда», — сказал заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВНОТ Владимир Затынайко.

IX Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 10 по 13 сентября в Университете «Сириус», ФТ «Сириус» (Краснодарский край). Организатором мероприятия выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.

Главной темой деловой программы ВНОТ–2024 станет формирование культуры безопасного труда. Особое внимание будет уделено вопросам психологического здоровья сотрудников, изменениям рынка труда и системы образования, применению информационных технологий, госуправления в сфере охраны труда и контрольно-надзорной деятельности, будут даны рекомендации по разработке корпоративного единого демографического стандарта для предприятий.

В 2024 году в рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, в которых примут участие свыше 8 тысяч делегатов. Россия приняла эстафету председательства в БРИКС и министры труда и занятости государств, входящих в сообщество, проведут встречи и ряд мероприятий на полях Всероссийской недели охраны труда. Также в рамках ВНОТ пройдут Дни занятости, Молодежный день, будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Подать заявку на участие и следить за новостями ВНОТ можно на официальном сайте мероприятия.

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