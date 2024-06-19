Опубликована спортивная программа ПМЮФ-2024

Гостиная интеллектуального спорта будет работать на протяжении всего XII Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 26 по 28 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Площадка для неформального общения объединит различные активности по шахматам, шашкам и го. В гостиной можно пройти обучающие мастер-классы, а также попробовать свои силы в турнирах и сеансах одновременной игры.

Организатором спортивной программы XII Петербургского международного юридического форума является «РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

26 июня участники Форума сыграют в Кубке ПМЮФ по шахматам. Турнир пройдет по круговой системе. Контроль времени на партию составит пять минут плюс три секунды на каждый ход, начиная с первого.

Кубок ПМЮФ будет организован при поддержке Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга.

Также в рамках Форума пройдет сеанс одновременной игры в шахматы, который проведет международный гроссмейстер, старший тренер юношеской сборной России Сергей Иванов.

27 июня состоится Кубок ПМЮФ по го. Участники Форума смогут проверить свои силы в излюбленной игре китайских и японских императоров, полководцев и мыслителей. Турнир пройдет при поддержке го-центра «Звезда».

28 июня станет днем Кубка ПМЮФ по шашкам. Также запланирован мастер-класс, который проведет чемпион Европы среди ветеранов Андрей Напреенков.

Зарегистрироваться на спортивные мероприятия ПМЮФ-2024 можно в Личном кабинете участника.