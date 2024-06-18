Эксперты рассказали о перспективах развития и значении транспортного коридора «Север – Юг»

Фонд Росконгресс совместно с экспертами МГИМО подготовил информационно-аналитический дайджест «Коридор «Север – Юг»: новые возможности для внешней торговли России». В нем говорится о роли международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» в новой внешнеторговой реальности России.

МТК «Север – Юг» – масштабный международный проект по созданию мультимодального транспортного коридора, включающего железнодорожные, автомобильные, морские и речные пути, общей протяженностью 7200 км: от крупнейшего порта севера России – Санкт-Петербурга – до крупнейшего порта Индии – Мумбаи. Уже сегодня МТК связывает север Европы со странами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию и представляет собой набор различных исторических маршрутов, соединяющих части данного региона.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, а также Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года, МТК «Север – Юг» является одним из приоритетных направлений развития и важнейшим элементом внешнеторговой стратегии России.

Коридор представляет собой альтернативный маршрут перевозки – без задействования инфраструктуры Суэцкого канала. Несмотря на существующие «узкие места», он имеет ряд неоспоримых преимуществ. Инициатива его создания имеет долгую историю, однако обострение международно-политической конкуренции и санкционная эскалация последних лет добавляют аргументов в пользу ускорения существующих проектов вдоль пути и запуска новых.

На сегодня МТК имеет три признанных ветви: западная – по западному берегу Каспия, восточная – по восточному берегу Каспия, а также транскаспийская – через Каспийское море. Главной проблемой всех трех веток МТК выступает недостаточная степень развития инфраструктуры. Вместе с тем завершение текущих инфраструктурных проектов по расшивке «узких мест» и инвестиции в развитие ж/д сети Ирана будут способствовать утверждению конкурентных преимуществ коридора и дальнейшему перетягиванию грузов с альтернативных маршрутов.

В перспективе коридор «Север – Юг» станет важнейшей частью транспортного каркаса Евразии. Соединяясь с большинством широтных евразийских транспортных маршрутов по направлению Восток – Запад (Китай – ЕС), в частности с евразийским транзитным маршрутом через Казахстан, Россию и Белоруссию, меридианный МТК «Север – Юг» может сыграть существенную роль в формировании «новой логистики» и восстановлении международных транспортно-логистических цепочек после шоков, вызванных разрывом традиционных цепочек поставок в 2022–2023 годах. Это обеспечит дальнейший рост взаимной торговли и укрепление отношений между Россией, Индией, Ираном, странами Центральной Азии и Ближнего Востока.