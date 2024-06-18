Объявлены даты проведения форума «Здоровое общество – 2024»

Форум «Здоровое общество» состоится 24–25 июля 2024 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва). Организатором Форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Форум станет площадкой для диалога российских экспертов, представителей стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере профилактической и персонализированной медицины, развития технологий и инновационных подходов по формированию здоровьесберегающей среды.

В 2023 году Форум впервые проходил при участии официальных делегаций стран СНГ. В работе Форума приняли участие около 800 человек из 57 регионов России и 17 зарубежных стран.

«Экосистема «Здоровое общество» объединяет перспективные технологии здравоохранения, направленные на улучшение качества и продолжительности здоровой жизни. В центре проекта – человек, его здоровье, благополучие. Форум «Здоровое общество» проходит в целях реализации национальных целей развития страны. Президент страны назвал народосбережение главным параметром программы развития России. Совместная работа представителей профессионального сообщества из дружественных стран, заинтересованных в построении единой экосистемы здоровья, обмене опытом, представлении лучших практик для их масштабирования, позволяет объединить усилия, найти эффективные пути взаимовыгодного сотрудничества, выработать совместные предложения, направленные на поддержку и развитие активного долголетия.», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Форум «Здоровое общество» объединит ведущих экспертов индустрии здоровья, представителей государственной власти, профессионального сообщества и лидеров мнений в целях развития сотрудничества и продвижения новых подходов в области медицины, активного долголетия, повышения качества жизни граждан.

Повестку Форума сформируют актуальные вопросы модернизации отрасли, внедрения и развития инновационных технологий, сохранения населения и продления жизни, популяризации ценностей здорового образа жизни, культуры массового спорта и правильного питания. Кроме того, на площадке мероприятия состоится I форум «Женщины за здоровое общество» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«На протяжении нескольких лет мы активно развиваем собственную площадку – «Женщины за здоровое общество», которая объединяет активных, неравнодушных женщин со всей страны, реализующих социальные проекты, направленные на поддержание и сохранение здоровья. В этом году мы впервые проведем одноименный форум, мероприятие станет ежегодной площадкой для презентации лучших практик в области здоровья, очного знакомства членов сообщества, экспертов, представителей власти и бизнеса, местом проведения экспертных дискуссий по ключевым темам здоровьесбережения, презентации лучших проектов», – подчеркнула руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс, руководитель проекта «Женщины за здоровое общество» Анастасия Столкова.

На форуме «Здоровое общество» будет организовано концептуальное выставочное пространство, в рамках которого ключевым участникам системы здравоохранения и регионам России будет предоставлена уникальная возможность презентовать российским и иностранным коллегам общественно значимые и передовые проекты, направленные на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан.