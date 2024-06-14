На ПМЭФ обсудили вопросы развития коммуникационной площадки УрбанХаб

В рамках Петербургского международного экономического форума-2024 года состоялось совещание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина и советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, на котором было принято решение о масштабировании коммуникационной платформы УрбанХаб.

Участники совещания рассмотрели результаты проходившего ранее мероприятия «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», обсудили возможность строительства дополнительной автодороги в г. Казань в рамках подготовки БРИКС, а также утвердили концепцию международной платформы УрбанХаб и перспективы развития проекта.

«Организация таких масштабных событий – это шаг к развитию международной кооперации, привлечению инвестиций в экономику Российской Федерации. Уверен, что при должной проработке УрбанХаб имеет перспективы для дальнейшего развития», — отметил Марат Хуснуллин.

Антон Кобяков во время обсуждения подчеркнул, что УрбанХаб уже стал традиционной дискуссионной площадкой, на которой можно комплексно обсудить актуальную повестку строительной отрасли и вопросы развития городской среды.

«В рамках развития самостоятельного проекта УрбанХаб станет эффективной площадкой для коммуникации власти, представителей бизнеса, профессионалов с большим опытом и молодых специалистов, а также выстраивания диалога между представителями дружественных стран-участниц», — отметил советник президента Российской Федерации.

Деловая программа площадки следующего УрбанХаб с прицелом на самостоятельное мероприятие федерального масштаба будет формироваться с учетом сложившейся экономической ситуации, ее содержание отразит актуальные проблемы и задачи развития инфраструктуры, которые необходимо решить на ближайшую перспективу.

Отдельное внимание будет уделено вопросам жилищного строительства. Это особенно важно, учитывая тот факт, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечения граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году. Кроме того, на площадке будет работать выставочное пространство, где ведущие предприятия отрасли, компании малого и среднего бизнеса продемонстрируют современные технологии и ноу-хау в промышленном и жилищном строительстве, новейшие образцы строительной и дорожной техники, коммерческого транспорта.

«Подготовка столь масштабного события требует усердного труда и вовлеченности всех специалистов, задействованных в процессе. Нашей команде предстоит вывести мероприятие на принципиально новый уровень, и в настоящее время ведутся приготовления к предстоящему событию», — отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

В ближайшее время ожидается серия совещаний под руководством Марата Хуснуллина для детализации параметров проекта.

Напомним, коммуникационная платформа УрбанХаб проводится уже третий раз. Впервые мероприятие прошло в июне 2023 года в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ, второй УрбанХаб состоялся в 2023 году во Владивостоке в рамках ВЭФ. Организаторами выступают Фонд Росконгресс совместно с партнерами — лидерами градостроительной отрасли при поддержке Минстроя России.

Проведение УрбанХаб способствует содействию комплексного развития населенных пунктов, инфраструктуры, обеспечения транспортной доступности, что созвучно обозначенным приоритетам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».