Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Специалисты «Роснефти» стали победителями Международного инженерного чемпионата

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

Команда компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заняла первое место в Лиге молодых специалистов стран СНГ Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В финале чемпионата, который был посвящен теме бережливого производства, соревновались команды из шести стран.

В рамках проекта молодые нефтяники предложили внедрить на предприятии цифровую интегрированную модель производства - отечественные программные комплексы, которые позволят в режиме реального времени анализировать данные о работе скважин, проводить расчеты режима работы оборудования, с высокой точностью прогнозировать уровень добычи нефти и более эффективно управлять технологическими процессами.

Внедрение инновации обеспечит прирост уровня добычи нефти, экономический эффект оценивается в размере 4 млрд рублей.

Еще одна команда Компании, в состав которой вошли молодые специалисты научного института «Роснефти» в Красноярске, стала финалистом Студенческой лиги чемпионата по направлению «Нефтехимия».

Ее участники представили проект, совмещающий в себе проработку альтернативной технологии производства сэвилена (это полимерное сырье, обладающее большей прозрачностью, эластичностью, прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям по сравнению с полиэтиленом), проектов сырьевого обеспечения и улучшения систем цифровизации на предприятии.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов нефтегазовой отрасли и работа с молодыми специалистами — важные направления кадровой политики «Роснефти». Для развития научно-технического потенциала и вовлечения молодежи в инновационную деятельность Компания ежегодно проводит научно-технические конференции молодых специалистов, по результатам которых лучшие проекты рекомендуются к внедрению в производство.

Картина дня
«С авиабаз Польши и Румынии». Будут ли истребители F-16 атаковать Россию с аэродромов НАТО?
Полковник Ходаренок: F-16 будут атаковать ВС РФ с украинских аэродромов
Военная операция на Украине, день 839-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 839-й день
Заключение договора России и Ирана откладывается. Проблемы возникли у Тегерана
МИД: заключение договора о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлено
Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю
Макрон исключил свою отставку
Путин встретился с гендиректором компании «Россети»
Замглавы Минобороны РФ встретился с зампредом правительства Сербии
Новости и материалы
В Сети появились кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
В школах Швейцарии могут запретить ношение хиджаба
Экс-жена Меладзе о рождении первого внука: «Хочется напиться»
Предложена альтернатива антибиотикам для лечения сельхоз животных
В РАН предложили лечить сельхоз животных не антибиотиками, а противовирусными
Боец СВО прокричал в конфликте с мигрантами «я защищал Родину» и попал на видео
В России назвали Пушкина «примером для мигрантов»
Ученые разработали новый метод восстановления клеток сердца
На Землю обрушился сильнейший радиационный шторм за семь лет
Назначение Абаскаля в «Спартак» назвали неуважением к российской тренерской школе
Армия Китая предупредила об ответе на провокации Нидерландов
Орбан заговорил футбольной терминологией о конфликте на Украине
Создатель преступной группы «ЕНОТ» получил срок
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
В Париже ко Дню России сыграли гопак Мусоргского
Путин завил о недопустимости дефицита энергообъектов в Москве
Шойгу объяснил, как ядерные учения связаны с Западом и Украиной
Россиянам назвали четыре причины возникновения пожара в автомобиле
В Нижегородской области россиянин изнасиловал ребенка и получил пожизненный срок
Все новости
Экс-знатоку «Что? Где? Когда?» Новикову вынесли приговор по делу о фейках про ВС РФ
Суд дал 9 лет бывшему главному коммунальщику МО РФ по делу о взятке в 65 млн рублей
Песков ответил на вопрос, безопасны ли самолеты Путина
ФСБ показала золотой пистолет, конфискованный у чиновников в Карачаево-Черкесии
Найдены обломки самолета вице-президента Малави
Адвокат Попова хочет, чтобы генерала отправили на СВО. Расследование могут приостановить
Адвокат Попова попросит суд отправить генерала на СВО ради приостановки дела
Не только Тирион Ланнистер. Питеру Динклэйджу — 55
«Во всем виновата русская водка»: за что судят американцев в России
Громкие уголовные дела, которые возбудили в отношении американцев в России
«Азов» прошел проверку Госдепа. Теперь бригада будет использовать американское оружие
WP: власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону ВС Украины «Азов»
Евросоюз хочет продлить транзит газа из РФ по Украине. Возможно, через Азербайджан
Bloomberg: ЕС обсуждает продление транзита газа России через Украину в 2025 году
«Политическое землетрясение»: к чему приведут результаты выборов в Европарламент
Политолог Бабынина исключила улучшение отношений РФ с ЕС после выборов в ЕП
«Сбивалки еще не выросли»: в Госдуме ответили на похвальбу США о сбитом ВСУ российском А-50
Картаполов: США врут, что Patriot сбил российский А-50 над Азовским морем
«Я ничего не сделал!»: удерживавший девушку 14 лет челябинский маньяк может избежать тюрьмы
В суде Челябинска начался процесс по делу смолинского маньяка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами