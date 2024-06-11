Специалисты «Роснефти» стали победителями Международного инженерного чемпионата

Команда компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» заняла первое место в Лиге молодых специалистов стран СНГ Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В финале чемпионата, который был посвящен теме бережливого производства, соревновались команды из шести стран.

В рамках проекта молодые нефтяники предложили внедрить на предприятии цифровую интегрированную модель производства - отечественные программные комплексы, которые позволят в режиме реального времени анализировать данные о работе скважин, проводить расчеты режима работы оборудования, с высокой точностью прогнозировать уровень добычи нефти и более эффективно управлять технологическими процессами.

Внедрение инновации обеспечит прирост уровня добычи нефти, экономический эффект оценивается в размере 4 млрд рублей.

Еще одна команда Компании, в состав которой вошли молодые специалисты научного института «Роснефти» в Красноярске, стала финалистом Студенческой лиги чемпионата по направлению «Нефтехимия».

Ее участники представили проект, совмещающий в себе проработку альтернативной технологии производства сэвилена (это полимерное сырье, обладающее большей прозрачностью, эластичностью, прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям по сравнению с полиэтиленом), проектов сырьевого обеспечения и улучшения систем цифровизации на предприятии.

Подготовка высокопрофессиональных специалистов нефтегазовой отрасли и работа с молодыми специалистами — важные направления кадровой политики «Роснефти». Для развития научно-технического потенциала и вовлечения молодежи в инновационную деятельность Компания ежегодно проводит научно-технические конференции молодых специалистов, по результатам которых лучшие проекты рекомендуются к внедрению в производство.