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ПМЭФ-2024: послесловие

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Евгений Реутов/Фонд Росконгресс

ВЦИОМ и фонд «Росконгресс» представили итоги опроса участников Петербургского международного экономического форума — 2024. В этом году ВЦИОМ традиционно обеспечил социологическое сопровождение форума, проведя опрос участников. Цель опроса — определить восприятие тематики форума его участниками и оценить влияние мероприятия на комплекс вопросов.

О международном сотрудничестве

В этом году 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) проходил с 5 по 8 июня. ПМЭФ — одно из самых крупномасштабных и значимых деловых событий в мире. В опросе, посвященном прошедшему форуму, приняли участие слушатели (49%), журналисты (27%), спикеры (13%) и организаторы (15%). Среди них 38% являются представителями бизнеса, а 62% представляют иную сферу.

Участники полагают, что наиболее приоритетными направлениями развития внешней политики у России на сегодняшний день должны стать более тесное сотрудничество с Китаем (44%) и странами СНГ (25%). Сотрудничество со странами Африки назвали 18%, с Индией – 15%. В меньшей степени опрошенные ожидают развитие сотрудничества со странами Запада (12%) и латинской Америки (11%). Более четверти (27%) считают, что нужно укреплять связи по всем перечисленным направлениям в равной степени.

Тройку наиболее влиятельных стран на международной арене, по мнению участников опроса, составляют Китай (97% отметили большое влияние), Россия (92%) и США (91%). Индекс влиятельности соответственно составил 96 и 86 пунктов. В топ-5 вошли также ОАЭ (72% и 49 п.) и Индия (69% и 41 п.). У остальных представленных стран индекс влиятельности приобретает отрицательное значение: Франция (-13 п.), Япония (-18 п.) и Оман (-46 п.).

Китай (71%) назвали также в первую очередь и в числе стран, которые в ближайшие пять лет существенно увеличат свой потенциал. Второе и третье место занимают Россия (63%) и Индия (48%). Саудовская Аравия набирает 19%, Бразилия и Южная Африка по 15%, США – 10%.

Углубление экономических, торговых связей (34%) и создание единого валютно-финансового рынка (30%) – эти направления сотрудничества России со странами БРИКС опрошенные называли в первую очередь, то есть речь идет об экономическом партнерстве. В пятерку ключевых направлений вошли также международная безопасность (19%), новые индустрии в области будущих технологий (16%), а также образовательные, культурные обмены и военно-техническое сотрудничество (по 14%).

Вопрос о том, какие страны следует принят в ряды БРИКС в ближайшие 2-3 года с точки зрения экономической эффективности вызвал затруднение у 67% респондентов.

Больше всего голосов набрала Турция – 9%, еще 4% отметили Нигерию, по 3% — Мексику, Индонезию и Аргентину.

Отдельный вопрос касался Омана: почти половина опрошенных (48%) указали на хорошие, дружественные отношения России с этим государством. Еще 29% охарактеризовали их как нормальные, спокойные. Практически каждый второй (45%) находит высокой вероятность вхождения Омана в состав БРИКС в ближайшие пять лет, средней такую вероятность назвали 27%. Только 4% считают такой сценарий маловероятным.

Наука и технологии

Около половины (46%) участников опроса сообщили, что их организация инвестирует в науку и технологии или финансирует соответствующие гранты. Но практически столько же (43%) ответили отрицательно на этот вопрос. Чаще всего организации инвестируют в программное обеспечение (30%), информационно-телекоммуникационные технологии и электронику (22%), а также развитие технологий искусственного интеллекта (20%).

Остальные сферы звучат реже: по 13% вкладываются в зеленые технологии и биомедицину, 12% - в производство отечественного оборудования и машин, каждый десятый (10%) – в энергосберегающие технологии. Робототехника и новые транспортные технологии – в эти направления инвестируют по 8%, по 3% вкладываются в развитие квантовых и космических технологий.

Главная причина, по которой компании не инвестируют в науку и технологии – отсутствие такого приоритета (67%). В 10% случаев речь шла о финансовых ограничениях. Неопределенность экономической ситуации отметили 6%, а 5% сослались на дефицит кадров на рынке.

Девять из десяти опрошенных (89%) признают необходимость дополнительных стимулов российским организациям для того, чтобы они более активно начали инвестировать в науку и технологии. Главное направление – развитие кадров (52%). В числе других актуальных направлений — создание механизмов государственной поддержки компаний, инвестирующих в научные разработки (38%), развитие механизмов частно-государственного партнерства (венчурные фонды и т.п.) (28%) и налаживание международной кооперации, бизнес контактов с другими странами (27%).

Реже звучат такие варианты как создание реестра наиболее перспективных направлений в области развития науки и технологий и повышение осведомленности о нормативном регулировании в сфере новых технологий (15% и 14% соответственно).

Кадры, по мнению опрошенных, — ключ к тому, чтобы Россия стала глобальным лидером в области технологий будущего, а именно повышение уровня и подготовки кадров (18%). Почти столько же набирают инвестиции в науку и технику, развитие технологий (17%). Каждый десятый (10%) отметил важность повышения социального статуса ученых/ повышение заработной платы/ предотвращение оттока кадров. О важности данного направления говорят и результаты опроса. Восемь из десяти (81%) респондентов не смогли припомнить ни одной фамилии современного российского ученого или инженера. По 2% набрали Г. Перельман и Е. Касперский, остальные фамилии не превысили порога в один процент: А. Федоров, Ж. Алферов, А. Поляков, С. Одинцов, А. Аузан, П. Дуров, М. Ковальчук (по 1%).

Сами опрошенные фиксируют существующий дефицит инженерных (28%) и научных (19%) кадров. Четверо из десяти (43%), впрочем, сообщили, что компания не испытывает нехватки такого рода специалистов.

О форуме

С 2022 г. достаточность полноты форума росла, сегодня 74% поставили положительные оценки этому параметру (2022 г. – 59%, 2023 г. – 65%). Основная цель участия в форуме – узнать о новых идеях, проектах (43%), на втором месте – установление отношений с определенными участниками (37%), этот вариант стал звучать чаще (2022 г. – 29%, 2023 г. – 34%). Каждый четвертый (25%) ставит цель – представить свои идеи/ проекты. Часть участников посещают Форум с целью поиска бизнес-партнеров, как в России (18%), так и в других странах (11%).

Около трети (30%) участников исследования сумели установить контакты с потенциальными деловыми партнерами, а больше половины (57%) уверены, что это случится. Только 5% низко оценили вероятность налаживания деловых связей.

Методология: онлайн-опрос и личные формализованные интервью с использованием планшета (технология CAPI). Целевая выборка среди участников ПМЭФ-2024, всего опрошено 512 человек.

Даты опроса: 31 мая – 7 июня 2024 года.

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