Итоги работы ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум в 27-й раз собрал на своей площадке лидеров крупнейших российских и иностранных компаний, представителей государственных структур, политического и научного сообщества для того, чтобы установить деловые контакты, найти новых партнеров, обсудить перспективные проекты, обменяться мнениями по актуальным тенденциям в политике и экономике на глобальных и региональных рынках.

Престиж форума, как одного из самых значимых деловых событий в мире, продолжает неуклонно расти. Форум становится все более прикладным и динамичным: оперативно принимаются решения, по результатам обсуждений происходит реальный запуск новых проектов и формирование практических решений.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил: «В этом году участие в мероприятиях форума приняли 21 800 человек из 139 стран и территорий. Такое весомое присутствие многочисленных иностранных делегаций и представителей бизнеса еще раз подтвердило, что ни о какой международной изоляции России речь не идет. На форуме собрались представители стран, желающих развивать свою экономику в парадигме справедливого и многополярного мира».

Свободу выбора политической и экономической ориентации различных мировых держав подтверждает и лозунг ПМЭФ-2024: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

Участники

Несмотря на санкции, в 2024 году форум посетило рекордное число участников, что превзошло аналогичные показатели последних лет. Гости и участники мероприятия собрались, чтобы обсудить международную торговлю и сотрудничество, рынки сбыта, технологическое лидерство и инвестиции.

В Санкт-Петербург приехали руководители четырех государств: президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора; президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва; президент Республики Абхазия Аслан Бжания; президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик.

Гостями форума стали члены королевских семей Королевства Бахрейн и Королевства Саудовская Аравия (Абдулла Халифа Салман Альхалифа и Абдулазиз бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд).

В мероприятиях участвовали более 120 высокопоставленных иностранных официальных лиц — руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств, главы иностранных городов и регионов. Наиболее многочисленными делегации прибыли из Китая — 192 участников, ОАЭ — 105, Зимбабве — 86, Казахстана — 84, Индии — 80, Омана — 75.

С российской стороны в работе форума приняли участие: 40 высокопоставленных официальных лиц, 30 руководителей федеральных служб и агентств и 81 глава субъектов Российской Федерации.

В работе форума приняли участие более 8300 представителей российского и иностранного бизнеса. Иностранный бизнес был представлен на Форуме более чем 480 компаниями из 94 стран и территорий, российский бизнес — свыше 3300 компаниями.

Впервые приняли участие в Форуме представители ключевых компаний и организаций алмазной (горнодобывающей) отрасли из стран Африки и Южной Азии.

Среди участников ПМЭФ-2024 были широко представлены ведущие автомобилестроительные корпорации Китая и их российские подразделения.

О беспрецедентном интересе со стороны отечественных и зарубежных СМИ говорит количество журналистов, которые освещали мероприятия форума — более 4216 человек из 34 стран.

Страна-гость

В этом году почетный статус страны-гостя принадлежал Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Каис бин Мохаммед аль Юсеф. Свое участие в форуме Оман проводил под лозунгом изучения возможностей по реализации совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологии, логистики и продовольственной безопасности.

Национальный павильон Султаната и насыщенная деловая программа с участием оманских партнеров предоставили уникальную возможность для участников форума установить прямые контакты с оманскими компаниями и представителями власти, подробно ознакомиться с торгово-инвестиционным потенциалом страны. Члены внушительной делегации Омана — бизнесмены, дипломаты, чиновники - подтвердили свое желание «сотрудничать с российскими предприятиями и видеть больше туристов в своей стране».

Соглашения

По итогам работы форума были подписаны 1 073 соглашения на общую сумму 6 трлн 492 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), из них 55 с представителями иностранных компаний.

Наиболее крупные из них:

• ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке. Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров оценивается в 650 млрд рублей. Масштабная программа по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке будет реализована с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования»: всего будут профинансированы шесть проектов: расширение Партизанской ГРЭС, строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2, а также строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь). Общая электрическая мощность новых и модернизированных энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность – более 2500 Гкал/ч;

• Томская область и АО «Сибагро» подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестиции в проект, который позволит создать 10 тысяч новых рабочих мест, составят 500 млрд рублей за 10 лет. Документ направлен на реализацию инвестиционного проекта «Элеонор Emerald smart city», который представляет собой строительство нового современного района, обеспеченного всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой. В проекте будут применены передовые технологии, учтены экологические аспекты, использованы инновационные подходы к формированию комфортной среды для горожан. В новом районе планируется строительство жилых, коммерческих, образовательных, спортивных, культурных и иных объектов. Подписанное на ПМЭФ-2024 соглашение предусматривает взаимодействие в планировании, финансировании, строительстве и управлении проектом. Участники соглашения отметили на подписании, что «Элеонор Emerald smart city» станет значимым проектом для региона;

• Москва подписала договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Южный порт» с правообладателем площадки – компанией Аеон Девелопмент. Инвестиции в реорганизацию участка составят почти 360 млрд рублей. Город заключил с инвестором договор о комплексном развитии участка площадью 39,7 гектара. В течение 17 лет на части бывшей промзоны «Южный порт» появится современный городской квартал, где возведут около 1,5 млн кв м различной недвижимости. По итогам реализации проекта в районе Печатники будет создано почти 9,3 тысячи рабочих мест;

• Эн+ и Иркутская область подписали соглашение, закрепляющее планы Эн+ по строительству новых генерирующих объектов в регионе. Согласно документу, компания намерена построить три новых энергоблока совокупной мощностью до 690 МВт с общим объемом инвестиций до 331 млрд рублей. Новые объекты необходимы для покрытия дефицита мощности и энергии в Юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири;

• Курская область и компания «Металлоинвест» заключили соглашение о сотрудничестве по строительству фабрики по переработке окисленных железистых кварцитов (ОЖК) на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева. Металлоинвест намерен инвестировать в проект более 210 млрд рублей. В случае реализации проекта в Железногорске будет создано не менее 900 высококвалифицированных рабочих мест. Новое производство планируется запустить в 2028 году. Проектная мощность фабрики – более 7 млн тонн железорудного концентрата премиального качества в год с возможностью дальнейшего повышения мощности до 11 млн тонн;

• Кемеровская область – Кузбасс и компания «Азот» подписали соглашение по запуску производства гранулированного карбамида и аммиака на территории ОЭЗ ППТ «Кузбасс» запланирован на 2032 год, объем инвестиций запланирован в размере 200 млрд рублей;

• ФосАгро направит не менее 160 млрд рублей инвестиций на развитие производства в Мурманской области до 2033 года. Инвестиционный проект включает в себя капитальные вложения АО «Апатит» в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала. По соглашению, компания гарантирует сохранение текущего уровня занятости на своих предприятиях на территории Мурманской области, а региональные власти рассмотрят возможность господдержки инвестиционной деятельности компании;

• Девелоперская группа «Самолет» вложит более 101 млрд рублей в создание жилого района на 650 тысяч квадратных метров в Ростове-на-Дону (создание жилого района по улице Пойменной). Сроки реализации проекта — 2024-2042 годы. В течение 18 лет группа «Самолет» планируется построить 650 тысяч квадратных метров жилья, в рамках проекта будет создана жилая, социальная, транспортная инфраструктура;

• Москва подписала с инвестором – ООО «Девелопмент энд Ритейл групп», входящее в BMS Development Group — договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) на Староволынской улице. В реорганизацию участка вложат почти 100 млрд рублей. В течение шести лет компания возведет на участке площадью почти восемь гектаров современный жилой квартал с сопутствующей деловой инфраструктурой. По итогам реализации проекта будет создано не менее четырех тысяч рабочих мест;

• Промсвязьбанк и ДОМ.РФ подписали меморандум о взаимной заинтересованности в организации размещения выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом до 100 млрд рублей в период до 2028 года;

• ПСБ профинансирует новые проекты Element Development на сумму более 100 млрд рублей. Целью соглашения является увеличение масштабов взаимодействия и финансирования строительства жилой и коммерческой недвижимости;

• ВТБ профинансирует крупного регионального девелопера Красноярска ГК «Монолитхолдинг» на 100 млрд рублей для комплексного освоения земельных участков в Октябрьском районе города;

• Томская область подписала соглашение с девелопером «Самолет» о сотрудничестве на десять лет по реализации проектов в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), масштабных инвестиционных проектов, направленных в том числе на обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, с прогнозным объемом инвестиций в объекты жилой застройки 97,3 млрд рублей, и предполагающих создание не менее 700 тысяч квадратных метров жилья;

• Краснодарский край и ГК «ССК» подписали соглашение, согласно которому Группа ССК вложит в строительство трех гостиниц в Туапсе, Анапе и Новороссийске совокупно более 84 млрд рублей: в Анапе планируется построить гостиничный комплекс из нескольких корпусов более чем на 2,5 тысячи номеров со спа-зонами, бассейнами площадью почти 2,8 тысячи квадратных метров, ресторанами, зоной фитнеса и детским центром; в Новороссийске появится многофункциональный комплекс с гостиницей на 3 тысячи номеров, медицинским и торговым центрами, детским клубом и ресторанами, в составе гостиничного комплекса в Туапсе будут общественно-деловой центр и отель на 2,5

тысячи номеров, к которому прилегает собственный пляж с зоной для купания. Под строительство выделен участок на 21,3 гектара в поселке пансионата «Весна» Туапсинского района;

• Правительство Калининградской области заключило с компанией «Волна» планирует создание вблизи поселка Сокольники Зеленоградского округа туристического кластера «Акваполис» стоимостью 77 млрд рублей;

• Краснодарский край и девелопер Astrum Group подписали соглашения об инвестициях в размере 65 млрд рублей в строительство гостиниц и агрокомплекса: около 15 млрд рублей планируется вложить в четырехзвездочный курортно-оздоровительный комплекс «Псебай». Он разместится на территории площадью 60 гектаров в горах и сможет принимать около 3 тысяч гостей одновременно. Построить курорт планируется к 2028 году. Еще 15 млрд рублей направят на другой проект – четырехзвездочный гостиничный комплекс «Чемитоквадже» в Лазаревском районе. Он займет почти 13 гектаров земли и будет включать гостиницу на 1,4 тысячи номеров и комплекс из четырех вилл. Завершить проект также планируется к 2028 году. Около 33 млрд рублей Astrum направит на развитие всесезонного гостиничного комплекса Alean Family Resort на берегу Черного моря в Головинке. Новая гостиница на 2,5 тысячи номеров при полной загрузке сможет принимать 7,3 тысячи гостей. Кроме того, компания вложит 2 млрд рублей в агрокомплекс в Лазаревском районе, создаваемый на базе советского агрохолдинга «Победа»;

• Правительство Москвы и ПАО «Камаз» подписали соглашение о создании первого в России роботизированного завода по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в Москве. Общий объем инвестиций составит 50,2 млрд рублей. Для строительства завода в 2024-2026 годах столичное правительство в рамках масштабного инвестиционного проекта передаст инвестору земельный участок площадью 60 га. Площадь производственного объекта составит более 200 тыс. кв. м. В рамках реализации проекта будет создано 1,4 тыс. рабочих мест;

• АО «Атомэнергопром» (предприятие госкорпорации «Росатом») и ВТБ подписали кредитное соглашение на 50 млрд рублей. Финансирование будет направлено на развитие Северного морского пути и проектов по строительству атомных электростанций;

• Девелоперская компания «Самолет» до 2035 года вложит 50 млрд рублей в строительство в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Забайкалье;

• Правительство Москвы и АО «Россиум Био» подписали соглашение о строительстве завода по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний в Зеленограде (на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва»). Биотехнологический комплекс сможет производить лекарственные препараты по 13 МНН, в т.ч. на основе моноклональных антител, соединителей антител и генотерапевтических препаратов. Инвестиции в реализацию проекта составят 43,7 млрд руб. Запуск производства намечен на I квартал 2028 года, а выпуск продукции — не позднее II квартала 2028 года;

• Омская область и УК «Аэропорты Регионов» подписали Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов инфраструктуры международного аэропорта Омск-Федоровка для обслуживания международных и внутренних авиалиний. Соглашение заключено на срок 49 лет. Общая стоимость проекта строительства аэропорта составляет более 43 млрд рублей;

• Кемеровская область – Кузбасс подписали соглашение с АО «СИБАГРО», которое позволит реализовать в Кузбассе инвестиционный проект по строительству завода глубокой переработки зерна. Компания планирует инвестировать в кузбасское производство до 42,5 млрд рублей, а также создать до 560 рабочих мест.

• Кировская область и ПАО «Т Плюс» подписали 2 соглашения на общую сумму 42 млрд рублей, одно из которых – на поставку угля в случае возможного возникновения ЧС, второе обеспечит качественное и надежное теплоснабжение в регионе;

• Московская область подписала соглашение с ООО «Гормаш Глобал» с общим объемом инвестиций в проект – 42 млрд рублей. о строительстве двух заводов: горно-шахтного оборудования для подземных работ. Уже в 2027-м на двух заводах в г.о. Солнечногорск смогут производить более 500 машин в год: шахтные самосвалы грузоподъемностью до 50 тонн, буровые установки, погрузо-доставочные машины (до 20 тонн), а также различную вспомогательную технику для горных работ. Будет создано почти 2 тыс. рабочих мест»;

• Республика Крым заключила меморандумы о реализации инвестпроектов в Керчи, Ялте, Феодосии и Евпатории, а также на территории Бахчисарайского района на общую сумму свыше 41,4 млрд рублей. В частности, о строительстве в Бахчисарайском районе жилого комплекса «Город древних традиций» с инвестициями на сумму 28 млрд рублей. Предполагается, что это будет крупный жилой комплекс, который займёт в общей сложности около 50 га. В том числе, проектом предусмотрено строительство детского сада и гимназии, а также мечети, торгово-офисного комплекса, исторического рынка и зелёной зоны. В Керчи инвестор построит микрорайон с развитой инфраструктурой, который будет состоять из нескольких многоэтажных зданий с высококачественной отделкой, а территория будет обеспечена парковками, детскими и спортивными площадками, развлекательными зонами. Сумма инвестиций составит 7,5 млрд рублей. В Коктебеле, согласно инвестпроекту с суммой инвестиций 500 млн рублей, появится новый жилищно-рекреационный комплекс. Помимо строительства апартаментов, проект предусматривает возведение современного паркинга и создание зеленой зоны. в рамках ещё двух заключенных меморандумов в Ялте реализуют инвестпроект по строительству ЖК с суммой инвестиций 1,5 млрд рублей, а в Евпатории – проект по строительству многофункционального комплекса с суммой инвестиций 3,9 млрд рублей;

• Газпромбанк планирует предоставить «Русалу» финансирование на срок до 10 лет в объеме до 40 млрд рублей на внедрение наилучших доступных технологий на Красноярском и Братском алюминиевых заводах, говорится в сообщении банка.

Лидеры среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений:



Санкт-Петербург — 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей;

Томская область — 10 соглашений на 600 млрд рублей;

Москва — 19 соглашений на 572 млрд рублей;

Иркутская область — 14 соглашений на 380 млрд рублей;

Кемеровская область — Кузбасс — 16 соглашений на 294 млрд рублей.

Наибольшее количество соглашений по отраслям:



Социально-экономическое развитие регионов — 251

Промышленность и строительство — 241

Высокие технологии и телекоммуникации — 106

Образование и наука — 95

Инвестиции и банковская деятельность – 82

Международное и межрегиональное сотрудничество – 74

Транспорт и логистика – 50

Сельское хозяйство – 43

Научно-техническое сотрудничестве – 38

Медицина и фармацевтика – 26

Пленарное заседание

Ключевым событием форума стало пленарное заседание, на котором выступили президент России Владимир Путин и главы иностранных государств: Боливии — Луис Альберто Арсе Катакора и Зимбабве — Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

В своем выступлении Владимир Путин обозначил структурные изменения, которые будут активно поддерживаться правительством, отметил достижения российской экономики и существующие проблемы в стране и мире, а также высказался по широкому спектру геополитических вопросов, затронув темы сотрудничества в рамках БРИКС.

Глава Российского государства подчеркнул: «Уверен: и в современных условиях, и в долгосрочной перспективе роль, вес и, скажу больше, будущее государств зависят от того, насколько эффективно они смогут ответить на глобальные вызовы, реализовать внутренний потенциал, использовать свои конкурентные преимущества и нивелировать слабые стороны, сохранить и укрепить партнерские отношения с другими странами».

Лидеры Боливии и Зимбабве выступили с докладами и затронули вопросы актуальной международной повестки.

Деловая программа

Многочисленные обсуждения деловой программы прошли в рамках четырех тематических блоков: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла»; «Переход к многополярной модели мировой экономики»; «Технологии, обеспечивающие лидерство»; «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Основным трендом программы этого года стала тема национального суверенитета в политическом, экономическом и культурном отношениях. Большинство проведенных дискуссий касалось экономических приоритетов; путей торгового, технологического, научного и промышленного сотрудничества; финансовой культуры как драйвера экономического развития; цифровой электронной торговли; банковских услуг; обеспечения глобальной продовольственной безопасности в свете экономических ограничений, наложенных странами коллективного Запада, и других областей, связанных с экономикой.

В первом треке обсуждались вопросы технологического суверенитета, новых векторов международного партнерства, цифровой торговли и преференции платежей в национальных валютах.

В ходе второго трека обсудили подходы к достижению национальных целей развития, поднимались ключевые вопросы развития туризма, будущее малых городов и инфраструктуры.

В третьем треке прошли дискуссии по проблемам цифровой трансформации, биометрии, промышленному майнингу, искусственному интеллекту и кибербезопасности.

В четвертом треке обсуждения коснулись вопросов здоровьесберегающих технологий, инвестиций в демографию, кадрового потенциала и профессии будущего. Здоровье нации выбрано в качестве одного из приоритетных направлений внутренней политики.

Справочно:

В рамках насыщенной деловой программы, на отраслевых и тематических площадках Форума было проведено свыше 380 мероприятий. Спикерами, экспертами и модераторами сессий выступили более тысячи человек.

Международное сотрудничество

Важное место в программе было уделено активному международному сотрудничеству, направленному на развитие равноправного взаимодействия с развивающимися странами.

Российские и зарубежные гости форума приняли активное участие в таких мероприятиях, как Российско-Африканская конференция «Вода дороже золота», сессия ЕАЭС — АСЕАН, бизнес-диалоги с представителями Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Омана, ЮАР, стран Африки и Латинской Америки.

Особое внимание на форуме было уделено новым возможностям торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС в связи с планируемым расширением состава объединения. Как отметили эксперты, сегодня на долю участников БРИКС уже приходится более трети объема мировой экономики. На форуме обсуждались пути выстраивания независимой системы международных финансовых операций, перспективные транспортные коридоры, сотрудничество в области цифровой экономики и многое другое.

Отдельные дискуссии были посвящены перспективам развития делового партнерства в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в т.ч. в области транспорта, энергетики и «зеленой экономики».

Отраслевые и тематические мероприятия

В рамках ПМЭФ традиционно прошли форумы: «Деловой двадцатки», «Российский форум малого и среднего предпринимательства», «Лекарственной безопасности», Форум креативного бизнеса стран БРИКС, Международный молодежный экономический форум.

В этом году на форуме было представлено значительно больше социальных площадок и проектов: «Территория инноваций», «Здоровое общество», «ВиноГрад», Территория российского дизайна, Гостиная губернаторов, «Росконгресс Урбан Хаб», «Гостиная проектов фонда Росконгресс», Социальная платформа Росконгресс, Росконгресс Клуб.

«Территория инноваций», проект Фонда Росконгресс, который посвящен стартапам, науке и новым технологиям, стал самым обширным за всю историю. На площади более 1000 кв. м прошли обсуждения будущего технологий, демонстрация передовых разработок и питч-сессии молодых компаний.

Также впервые в истории ПМЭФ при поддержке Минцифры России на Территории инноваций прошли международные киберучения Standoff, организованные компанией Positive Technologies. В режиме реального времени специалисты по информационной безопасности проверяли защищенность компаний разных отраслей экономики на примере виртуального города. Для визуализации последствий хакерских атак на площадке Территории инноваций был построен макет целого города.

В стартовый день ПМЭФ состоялся форум «Лекарственная безопасность», организованный при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Деловая программа Форума включила в себя 14 экспертных дискуссий, в которых приняли участие более 140 экспертов.

Традиционно «на полях» Форума было организовано тематическое пространство «Здоровое общество». В этом году стенд был выполнен в формате единого инновационного цифрового пространства, объединяющего передовые технологии здравоохранения, цифровые решения, достижения в области искусственного интеллекта, медицинской науки, технологии активного долголетия. Экосистемой «Здоровое общество» было организовано 18 панельных дискуссий, в которых приняли участие более 100 экспертов отрасли.

На ПМЭФ-2024 был представлен проект Росконгресс Медицина, который объединяет лучшие практики и перспективные технологии в здравоохранении с целью их дальнейшего продвижения в России и за рубежом.

В 2024 году на ПМЭФ впервые открылась специальная тематическая площадка «Гостиная проектов Фонда Росконгресс». Она стала презентационным хабом ключевых проектов Фонда и его партнеров. Посетители площадки узнали о Международном форуме городов (МФГ), который Фонд Росконгресс намерен провести в начале 2025 года на федеральной территории «Сириус».

В рамках ПМЭФ состоялся Форум креативного бизнеса стран БРИКС, организатором которого выступила социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум». Из 19 дискуссий форума 16 были посвящены тематике развития креативных индустрий стран БРИКС, в том числе пленарная сессия «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС».

Фонд «Инносоциум» провел в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина выставку «Национальные бренды БРИКС», посвященную культурной идентичности стран объединения.

Впервые на площадке «ВиноГрад» прошел Гастрономический перфоманс «Путешествие по России».

В этом году ключевая тема пространства «Урбан Хаб» — «Росконгресс-УрбанХаб. Города из будущего». В рамках деловой программы были рассмотрены передовые технологии в строительстве, вопросы максимального повышения индекса городского процветания и программы комплексного развития территорий, а также возможности цифрового и комфортного города.

Кроме того, прошла дискуссия по обсуждению мастер-планов городов, в ходе которой спикеры рассказали, как мастер-план города должен стать инструментом привлечения инвестиций и обновления инфраструктуры.

На форуме были представлены проекты фонда «Росконгресс» по созданию кадрового потенциала страны: «Потенциал страны», социальный проект «Школьный друг»; инклюзивный проект «РК-Навыки», «Карьерный проект Hunter's day», «Потенциал страны. Карьера» и «РК-Содружество».

Объединив объект культурного наследия «Вышитая карта России» и разработки лаборатории актуальных технологий MARMA, Фонд Росконгресс совместно с Республикой Чувашией создали проект «Интерактивная AR-карта регионов России», раскрывающий культурную самобытность и инвестиционный потенциал каждого из 89 регионов России.

Справочно:

Отраслевые и тематические мероприятия, посвященные международной кооперации МСП и Лекарственной безопасности, посетили более 2100 представителей из более чем 45 стран и территорий.

В мероприятиях Международного молодежного экономического форума участие приняли более 4500 человек, в т.ч. студенты 305 высших учебных заведений.

Выставка SPIEF Investment & Business Expo

Свои достижения на выставке представили 49 субъектов России (как с индивидуальными стендами, так и в составе объединенных стендов), 5 Министерств и ведомств Российской Федерации (Генеральная прокуратура, Минвостокразвития, Министерство спорта, Министерство энергетики и Роспотребнадзор) и более 50 компаний. На площади более 100 тысяч квадратных метров они продемонстрировали проекты, идеи для инвестиций, новейшие технологии, решения и продукты.

Стенды и павильоны поражали не только разнообразием, но и яркими неожиданными презентациями.

Одна из ведущих тем выставки - развитие технологий. Так, Челябинск представил полностью отечественного промышленного робота как образ экономики будущего. На стенде Москвы была представлена модель высокоскоростного поезда, разгоняющегося до 400 км/ч. Подмосковный гигантский трансформер анонсировал запуск массового производства электромобилей в регионе. На выставке можно было познакомиться с роботом Евгением - сотрудником ЖКХ, роботом-собакой и роботом-шоколатье.

«Газпром нефть» удивила посетителей необычной арт-инсталляцией, которую посвятили хрупкости арктической экосистемы и красоте коренных народов. Новый арт-проект знакомил гостей с фантазийным взглядом на реальный мир тундры, раскрывая его в постоянном движении, цветении, переплетении невероятных красок и сюжетов.

На стенде Сбера можно было заглянуть в умное AI-зеркало, чтобы увидеть себя в разных образах, сгенерированных нейросетью Kandinsky.

Стенд государственной корпорации «Росатом» раскрыл образ прекрасного будущего человечества. Главная арт-инсталляция стенда «Город будущего» продемонстрировал безальтернативность использования атомной энергии как основы устойчивого будущего.

Стенд Альфа-Банка стал настоящим культурно-деловым пространством, посвященном взаимоотношениям России и Китая. Восьмиметровые красные драконы – символы Китая – стали центром притяжения для тысяч гостей форума.

Стенд группы ВЭБ.РФ был посвящен новейшим российским технологиям. Свои проекты здесь представили организации развития группы ВЭБ.РФ: фонд «Сколково», университет Сколтех, Российский фонд развития информационных технологий, Агентство по технологическому развитию, Фонд содействия инновациям.

Культурная программа

В программу Фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны» включено более 40 мероприятий. Специально для гостей и участников ПМЭФ ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили яркие программы, уникальные экскурсии, кинопоказы и выставки.

Участники посетили гала-концерт звезд оперы и балета с участием ведущих солистов Михайловского театра и приглашенных звезд мирового уровня; в ЦВЗ «Манеж» -Санкт-Петербургскую ярмарку искусства «1703»; программу «Вечерний ВиноГрад», где состоялось вручение премии «За вклад в достижение национальных целей (ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса)», модный показ oт poccийcкиx дизaйнepoв и выcтyплeниe группы Uma2rman; открытые чтения «Пушкиниана» к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» на Дворцовой площади.

В Экспофоруме, на площадке проведения ПМЭФ к 225-летию А.С. Пушкина была открыта уникальная выставка. Участникам и гостям форума были представлены рисунки поэта и рукописные строки поэмы «Скупой рыцарь».

Ключевым событием Фестиваля культуры стал концерт для жителей и гостей города, участников форума, состоявшийся 7 июня на Дворцовой площади. В рамках концерта прошел флешмоб «Время жить в России». Флэшмоб объединил в себе красочное флагшоу и композицию Татьяны Куртуковой «Матушка Земля».

Концерт открылся выступлением Молодежного хора Исаакиевского собора. Перед зрителями выступили также Никита Лович и Виталий Гогунский. Хэдлайнер концерта — Вячеслав Бутусов.

В этом году концерт стал не только ярким событием в жизни города, но и символом единения всей России.

8 июня прошел уникальный мастер-класс в поддержку талантливых детей с участием Игоря Бутмана в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе искусств им. Бортнянского. Юные дарования смогли не только получить бесценный опыт, но и задать Маэстро интересующие их вопросы и вдохновиться.

В завершающий день по окончании деловой программы ПМЭФ при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического Мультимедиа партнера ПМЭФ группы Райт Аутдор Медиа на площадке впервые состоялось выступление Молодежного хора Исаакиевского собора, созданного 14 октября 2021 года по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в репертуар которого входят произведения духовной, классической, народной и современной музыки. Участники хора – юноши и девушки от 18 до 35 лет. Коллектив регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, ведет активную концертную деятельность. Художественный руководитель и дирижер Молодежного хора — Лариса Христич.

Спортивная программа

Более 20 мероприятий по 18 видам спорта прошли в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024. Спортсмены из десяти стран приняли участие в турнирах под эгидой Форума.

В международном формате прошли парусная регата имени Игоря Ченцова, многодневная велогонка «Золото Ладоги» и клубный турнир по дзюдо Loko Cup. Сильнейшие боксеры страны приняли участие в суперфинале турнира «Кубок Победы» по боксу.

Около 1600 человек, в том числе представители делегации ОАЭ во главе с министром экономики Абдуллой бин Тук Аль-Марри, вышли на старт забега «Навстречу Играм дружбы». Двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова возглавила команду атлетов Специальной Олимпиады России, которая приняла участие в забеге при поддержке G-Drive. Впервые забег транслировался онлайн на ресурсах «Авито» в сети VK.

В Форуме приняли участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Легенда хоккея Вячеслав Фетисов, заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин, глава Республика Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в составе команды «Политика» выиграли турнир «Лига Ставок Кубок Росконгресса» по хоккею.

Бывшие игроки сборной России по футболу Алексей Березуцкий, Владимир Габулов и Павел Погребняк усилили команду Форума в гала-матче против медийной сборной России.

Бронзовые призеры Олимпийских игр по баскетболу Сергей Карасев и Сергей Моня сыграли в Кубке Росконгресса по баскетболу. Также участники ПМЭФ смогли принять участие в турнирах по шахматам, паделу, сквошу, теннису, настольному теннису, гольфу, бизнес-регате «Ведомости» и проплыть на сапбордах по каналам Санкт-Петербурга.

Министр спорта Михаил Дегтярев, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер приняли участие в сессии «Глобальные проекты российского спорта».

В рамках ПМЭФ прошла вторая церемония вручения премии «Чемпион», на которой ведущие компании получили награды за поддержку спорта.

На выставке Форума были представлены павильоны Минспорта России, Всемирных игр дружбы, Федерации бокса России и Российского футбольного союза.

Экспертно-аналитическое сопровождение

Всего по итогам ПМЭФ-2024 выпущено 115 аналитических резюме. Основной массив данных материалов подготовлен с использованием искусственного интеллекта.

По результатам Форума будет подготовлен отчет «Итоги Петербургского международного экономического форума – 2024», который в электронном виде будет доступен на официальном сайте мероприятия forumspb.com и в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс roscongress.org.

Экспертно-аналитическое сопровождение форума осуществлялось с привлечением более 100 экспертов – представителей ведущих российских вузов и научных учреждений.

Специально к Форуму Фонд Росконгресс совместно с партнерами по аналитической деятельности подготовил эксклюзивные материалы, посвященные значимым вопросам повестки мероприятия: «Россия и Оман: — перспективы партнерства», «Коридор «Север -– Юг»: новые возможности для внешней торговли России», «Экономика предложений: условия и факторы». Все исследования опубликованы в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

В рамках проведения Петербургского международного экономического форума фондом «Росконгресс» совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) было организовано социологическое сопровождение форума.

Проведен опрос участников ПМЭФ-2024. Цель опроса — определить восприятие тематики форума его участниками.

Сохранение экологии

Петербургский международный экономический форум стал крупнейшим углеродно-нейтральным деловым мероприятием в России с подтвержденной международной верификацией. Это стало возможным благодаря климатическим проектам нефтегазохимической компании СИБУР, которая передала углеродные единицы для компенсации углеродного следа форума.

Углеродный след Форума составил 5304 тонн СО2-экв, и был компенсирован за счет результатов климатического проекта СИБУРа, реализованного на предприятии «Запсибнефтехим».

Партнеры

В качестве партнеров Форума в этом году выступили более 100 организаций и компаний. Титульные партнеры – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Генеральный спонсор – Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнеры – ПАО «Газпром», Газпромбанк, «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», Нацпроектстрой, ПСБ, ПАО Сбербанк. Стратегический партнер - ПАО «Россети». Официальный авиаперевозчик Форума – ПАО «Аэрофлот». Официальный автомобиль Форума – HONGQI. Официальный транспортный партнер – ОАО «РЖД».

Информационную поддержку Форуму оказали: генеральный медиапартнер «Газпром-Медиа Холдинг», генеральный телевизионный партнер – Информационный канал «Россия 24», генеральный международный новостной партнер – телеканал «Russia Today», генеральный мультимедийный партнер – МИЦ Известия, генеральный партнер бизнес-новостей – ОАО «РБК», генеральный интернет-партнер – Газета.ру, Лента.ру, Секрет Фирмы, международный информационный партнер – China Media Group.

Информационные партнеры: телеканал «НТВ» и «360», ТАСС, РИА-Новости, «Интерфакс», радиостанция «Бизнес FM», ИД «Коммерсантъ», газета «Ведомости», «Российская газета», АО ИД «Комсомольская правда», Шкулёв Медиа Холдинг, газета «Аргументы и Факты», журнал «Эксперт», Холдинг 1MI, телеканал «360», Холдинг News Media, ВК медиа, RUTUBE, Global Times (Китай).