Молодежный хор Исаакиевского собора выступил на площадке ПМЭФ-2024

Выступление Молодежного хора Исаакиевского собора, в репертуар которого входят произведения духовной, классической, народной и современной музыки, состоялось на площадке ПМЭФ-2024. Мероприятие прошло в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке фонда «Росконгресс».

Хор был создан 14 октября 2021 года по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Участники хора — юноши и девушки от 18 до 35 лет. Коллектив регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, ведет активную концертную деятельность. В послужном списке хора — ряд знаковых выступлений на ведущих площадках России, участие в международных конкурсах и всероссийских фестивалях.

Художественный руководитель и дирижер Молодежного хора Исаакиевского собора – Лариса Христич.