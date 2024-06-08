Санкт-Петербург защитил титул обладателя Кубка Росконгресса по баскетболу

Команда Санкт-Петербурга победила команду Москвы (74:73) в традиционном Кубке Росконгресса по баскетболу, который вошел в программу Спортивных игр Петербургского

международного экономического форума.

Соорганизаторами матча выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс — «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб».

Самым результативным игроком матча стал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Карасев, набравший за Санкт-Петербург 25 очков. У Москвы 16 очков на счету тяжелого форварда «Зенита» Джувана Моргана.

За Санкт-Петербург также сыграли бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня, чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт, председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, заместитель генерального директора — руководитель аппарата, ПАО «Россети» Владимир Харитонов, председатель Комитета по физической культуре и спорту правительства СанктПетербурга, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.

В состав команды Москвы также вошли чемпион Европы Сергей Быков, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Эдуард Гудков, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, солистка Мариинского театра Дарья Ионова и президент Профсоюзного спортивного клуба Сергей Качушкин.

В церемонии награждения принял участие генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.

Почетным гостем матча стала рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова.

«Спортивные события на полях форума дают очень большую конвертацию. Они обеспечивают важную коммуникацию тех, кто помогает спорту, кто им занимается и кто им управляет. Благодаря Росконгрессу эта коллаборация давно зародилась на ПМЭФ, а ее результатом становятся креативные идеи и проекты для развития российского спорта», — сказал Сергей Кущенко.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединила более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

В форуме приняли участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр — спортивная платформа фонда «Росконгресс» — «РК-Спорт».

Ознакомиться с программой Игр можно на сайте.



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