На ПМЭФ озвучили основные ориентиры для развития технологического предпринимательства в России

7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Технологическое предпринимательство - основа развития экономики России». Во время нее участники обсудили проблемы развития технологического предпринимательства в России, какие барьеры необходимо преодолеть, какие меры поддержки уже действуют и что еще необходимо сделать для развития рынка, чтобы страна не оказалась в технологической изоляции.

«Россия инвестирует очень большие средства в науку и университеты. Выход из этого именно в частные предприниматели с большими амбициями откровенно недостаточен. Всего 5%. Это, конечно, издевательская цифра», - сказал специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это связано, по его словам, с тем, что рынок для страны был закрыт, но сейчас ситуация радикально поменялась - страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки «выстраиваются в очередь за российскими технологиями».

«За этим, конечно, большая перспектива. Поэтому, первое, нужно сразу мыслить глобально, придумывая стартап и рассматривая Россию как первый элемент роста, но ставя себе более высокую амбицию. Тогда и российский уровень будет сделать достаточно легко. Второе - это то, что называется национальными проектами технологического лидерства. Это гарантированный государством спрос, позволяющий этим компаниям быстро расти. Это то, что мы сделали с дронами за последние два года. Руководитель Росавиации озвучивал статистику - за полтора года появилось 37 компаний с 0. Темп роста - с сотни единиц до ста тысяч единиц разнообразных машин в месяц», - добавил руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ.

Еще один важный аспект развития технологий и стартапов - это мышление предпринимателя, уточнил Дмитрий Песков.

» С моей точки зрения, базовая ошибка, которую сегодня совершает государство, состоит в том, что мы на ранних этапах поддерживаем стартапы грантами. И мы тогда плодим «грантоедов». К примеру, у вас в стартапе работает пять человек. Если вы берете инвестицию, то из пяти человек двое пишут отчеты для государства. Это означает что, даже когда вы выполните грант, сдадите этот отчет, у вас половина инженеров будут уметь только писать отчеты. Что будете делать? Искать стратега или искать следующий государственный грант? Конечно, то, что умеете лучше всего - искать следующий государственный грант, но на более высоком уровне», - спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.

Дмитрий Песков подчеркнул, что формула успеха - гарантированный спрос, включая искусственный, защищенный от других стран, на новых рынках, которые будут быстро расти. И тогда скорость «втягивания туда стартапов будет максимальной».

В свою очередь глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что среди перспективных направлений, которые необходимо развивать в России, - решения с применением искусственного интеллекта, автоматизированный транспорт, цифровые двойники и медицинские решения.

«Надо всегда понимать - технологические предприниматели, это те, кто рождает локальную монополию в сегменте. Локальная монополия рождает экономическую прибыль, экономическая прибыль рождает возможность для дальнейших разработок», - сказал Антон Алиханов.

По его словам, сейчас есть и те регионы, которые отдельно занимаются формированием фондов, развивающих университетские стартапы. Такой региональный инструмент дополнительно может помочь развить технологические проекты.

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что Сбербанк совместно с МФТИ открыли первую бесплатную Deep Tech-студию.

«Те ребята и организации, которым интересно, приходят к нам и обучаются, мы их поддерживаем. Потом самым интересным даем инвестиции, чтобы они росли дальше», - сказал Александр Ведяхин.

Гендиректор AIRI - Научно-исследовательского института искусственного интеллекта, директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец добавил, что для создания компаний-единорогов из студенческих стартапов важно, чтобы была системная совместная работа - личный бренд профессора, бренд университета и обучение студентов технологическому предпринимательству.

«И студентов надо учить быть предпринимателями. У нас обычно либо учат быть предпринимателями, либо учат быть инженерами. В этом смысле опыт Сколтеха очень мог бы быть релевантным для всей страны в целом. У нас более 80 стартапов, из них 25 успешных, а 10% работают с высоким уровнем прибыли. Почему? Потому что университет поектировался с нуля и в нем был заложен Центр предпринимательства и инноваций как важный компонент образовательной программы. То есть студенты одновременно проходят предпринимательские курсы и одновременно занимаются Deep Tech. И кто-то идет в науку, а кто-то снова становится предпринимателем. И это работает», - сказал Иван Оселедец.

Как уточнил соучредитель и партнер Kama Flow Евгений Борисов, инвесторы должны не только вкладывать деньги, но и быть проактивными, иначе будет риск потерять деньги. По его словам, рынок очень динамичный и живой, однако не хватает венчурного капитала, который бы развивал проекты еще больше. При этом в стране есть и фундаментальная наука, и инфраструктура, и большое количество предпринимателей, которые готовы реализовывать разные инициативы.

«Для того, чтобы появились новые глобальные российские технологические лидеры, проектов и стартапов должно быть кратно больше, чем есть сейчас в стране. Чтобы их стало больше нужен, безусловно, устойчивый спрос со стороны потребителя и нужен также инвестиционный спрос, когда стартапер «пилит» свой проект, он должен быть уверен, что привлечет квалифицированные деньги, венчурные. А для этого должно быть предложение, то есть должно быть больше предложений квалифицированных венчурных денег, больше фондов, больше инвесторов и больше бизнес-ангелов», - заключил Евгений Борисов.

Участниками дискуссии стали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, соучредитель и партнер Kama Flow Евгений Борисов, посланник генсекретаря ООН по технологиям Амандип Сингх Гилл, генеральный директор ООО «Ориент Системс» Сергей Лебедев, гендиректор - председатель правления АЛРОСА Павел Маринычев, гендиректор AIRI - Научно-исследовательского института искусственного интеллекта, директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. А также гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, руководитель направления «Молодые специалисты» АСИ Дмитрий Песков, председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.