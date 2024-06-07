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Пресс-релиз

В рамках «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась главная сессия «Регионы и города. Будущее сегодня»

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Алексей Даничев/РИА Новости

В рамках деловой программы платформы «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась главная сессия «Регионы и города. Будущее сегодня», прошедшая при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Ведущие эксперты, главы регионов и главные партнеры «Росконгресс Урбан Хаб» обсудили наиболее актуальные вопросы развития регионов и представили свои видения будущего.

Модератором сессии выступил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин. Спикерами выступили Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, управляющий партнер по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов, операционный директор ПАО «ПИК СЗ» Иван Поландов и член совета директоров ПАО «ГК Самолет» Александр Прыгунков. Также участие в дискуссии приняли руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

В ходе дискуссии обсуждались новые технологии и методологии, способные улучшить качество городской среды. Было предложено внедрение умных систем управления городским хозяйством и развитие цифровой инфраструктуры.

Особое внимание уделялось развитию и внедрению мастер-планов для городов страны. Было отмечено, что качественные мастер-планы способны обеспечить комплексное развитие территорий, учитывая все аспекты городской жизни — от инфраструктуры и экологии до социальной и экономической составляющей. Спикеры подчеркнули необходимость привлечения широкого круга экспертов и местных сообществ к процессу создания мастер-планов, чтобы они максимально отвечали потребностям жителей и способствовали устойчивому развитию регионов.

«За последние три года было принято большое количество решений, предоставлено множество инструментов в регионы по градостроительной политике. Важнейшая задача сейчас — обеспечение населения качественным и доступным жильем. В связи с этим на первое место выходит стратегическое и территориальное планирование. Четко понимать базовые векторы развития, выявлять градостроительный потенциал, реализовывать его. За этим — ближайшее будущее. Мы будем делать все возможное, чтобы активно поддерживать и стимулировать регионы», – подчеркнул Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

В рамках сессии активно освещалась тема развития городов в Дальневосточном регионе и Арктике. Спикеры отметили важность государственной поддержки и создания специальных программ для стимулирования экономического и социального развития в этих стратегически важных зонах.
В завершении сессии участники подчеркнули необходимость строительства качественных и комфортных жилых площадей, отвечающих современным стандартам. Новые жилые комплексы должны предлагать квартиры с удобной планировкой, достаточной площадью и высококачественными материалами. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения доступности таких квартир для широких слоев населения, что является важным фактором улучшения качества жизни в городах.

Urban Hub – проект Фонда Росконгресс, международная дискуссионная платформа, посвященная развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Международное партнерство основано на принципах Целей устойчивого развития (ЦУР) и Новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики. Открытие платформы состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

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