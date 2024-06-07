Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На ПМЭФ прошла церемония открытия национального стенда Султаната Оман

close
100%
На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Бобылев/РИА Новости

В этом году почетный статус страны-гостя принадлежит Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Куаис бин Мохаммед бин Мооса Аль Юсеф.

6 июня состоялась торжественная церемония открытия национального стенда Омана с участием делегации Султаната Оман и российских официальных лиц.

В церемонии приняли участие: глава оманской делегации Куаис бин Мохаммед бин Мооса Аль Юсеф, советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В своем приветствии Игорь Левитин поблагодарил Султанат Оман за поддержку России в современных реалиях и отметил важность диалога между Россией и Оманом в реализации проекта по строительству международного транспортного коридора «Север-Юг» для выстраивания новых мировых транспортно-логистических цепочек с учетом интересов стран Персидского залива, а также развития двусторонних экономических и туристических связей.

По словам министра торговли Султаната, «участие страны в ПМЭФ имеет важное значение и направлено на реализацию совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологии, логистики и продовольственной безопасности». В своем выступлении глава делегации также отметил важность использования российского опыта в области морского и железнодорожного транспорта.

Картина дня
Путин выступает на ПМЭФ
Онлайн-трансляция выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Военная операция на Украине, день 835-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 835-й день
ВСУ ударили по Луганску. Ракеты ATACMS попали в два дома, людей достают из-под завалов
МЧС: три человека погибли после обрушения подъезда дома от удара ВСУ по Луганску
Российские военные сбили три самолета ВВС Украины
Замужняя Гвинет Пэлтроу рассказала о тайной влюбленности в шеф-повара
Стало известно, сколько потеряли итальянцы на выходе из РФ
В США рассказали, что даст России ПМЭФ
Новости и материалы
Дробыш с женой улетел из России: «Смогли наконец это осуществить»
Стали известны потери ВСУ на поле боя за минувшую неделю
Еще одна страна заявила о намерении вступить в БРИКС
Путин заявил о гонке за укрепление суверенитета в мире
Российский солдат рассказал о попытках ВСУ отбить Волчанск
Захарова призвала Армению раскрыть списки погибших в Буче украинцев
Путин высказался о темпах обновления армии
Игрок «Балтики» наказан за неприличный жест в адрес «Зенита»
Экс-солист «Руки вверх!» о Пугачевой: «Совершенно по барабану»
Стал известен наиболее вероятный преемник Борреля на посту главы евродипломатии
Ученые выяснили, каким образом мозг учится на наших ошибках
Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам
Сезон «Локомотива» отказались назвать провальным
ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
Захарова назвала «лохотроном» предоставление членства в ЕС
Представлены дешевые наушники Redmi Buds 6S с поддержкой пространственного аудио
Равшана Куркова о воспитании детей: «Могу повысить голос»
Зеленский выступил против прекращения огня на Украине
Все новости
Назван возможный соучастник дела генерала Попова
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Байден объявил о выделении новой помощи Украине на $225 млн
Крым выиграл иск к Украине на 3,1 трлн из-за «энергоблокады»
Сначала носил цветы, а потом набросился с ножом. Активиста Еговцева убил поклонник его жены
Зампреда движения «Зов народа» Еговцева убили у его подъезда на почве ревности
«Не собираемся участвовать в этом фарсе». Еще три страны отказались ехать на саммит по Украине
Мексика и Никарагуа отказались участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Курила и играла на последние деньги: 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер
Хорошо выглядят те, кто в девяностые не объедался фальсификатом
Как менялось качество еды в России и почему лучшее время у нас позади
«Более конкурентный подход». США изменят стратегию в области ядерного оружия
Semafor: власти США могут ужесточить стратегию в области ядерного оружия
Как победить телефонных мошенников? Сессия Сбера на ПМЭФ. Модератор С. Кузнецов
«Россия 2030: как прийти к финишу четвертыми?» Деловой завтрак с Германом Грефом на ПМЭФ
«Французская бригада». Макрон пообещал подготовить тысячи украинских солдат для войны с Россией
Макрон сообщил о работе задержанного в Москве француза на швейцарскую НПО
«Били и говорили, что здесь главные»: таксист высадил участников СВО и попал на уголовку
МИД Киргизии назвал жертвой таксиста, который выгнал из машины ветеранов СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами