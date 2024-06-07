На ПМЭФ прошла церемония открытия национального стенда Султаната Оман

В этом году почетный статус страны-гостя принадлежит Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Куаис бин Мохаммед бин Мооса Аль Юсеф.

6 июня состоялась торжественная церемония открытия национального стенда Омана с участием делегации Султаната Оман и российских официальных лиц.

В церемонии приняли участие: глава оманской делегации Куаис бин Мохаммед бин Мооса Аль Юсеф, советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В своем приветствии Игорь Левитин поблагодарил Султанат Оман за поддержку России в современных реалиях и отметил важность диалога между Россией и Оманом в реализации проекта по строительству международного транспортного коридора «Север-Юг» для выстраивания новых мировых транспортно-логистических цепочек с учетом интересов стран Персидского залива, а также развития двусторонних экономических и туристических связей.

По словам министра торговли Султаната, «участие страны в ПМЭФ имеет важное значение и направлено на реализацию совместных проектов в перспективных сферах межгосударственного сотрудничества: промышленности, энергетики, туризма, науки и технологии, логистики и продовольственной безопасности». В своем выступлении глава делегации также отметил важность использования российского опыта в области морского и железнодорожного транспорта.