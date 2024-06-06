МИЦ «Известия» стал генеральным мультимедийным партнером ПМЭФ-2024

С 5 по 8 июня 2024 года пройдет Петербургский международный экономический форум – ежегодное ведущее международное деловое мероприятие. Главная тема Форума – «Основа многополярности – формирование новых точек».

Ресурсы МИЦ «Известия» будут освещать все главные события ПМЭФ, традиционно выступая в качестве генерального мультимедийного партнера форума.

Информация об основных сессиях форума, интервью с ключевыми гостями, аналитические материалы по подписываемым соглашениям – все это и многое другое в круглосуточном режиме будет доступно на всех ресурсах МИЦ в течение всего периода проведения ПМЭФ-2024.

На площадке форума МИЦ «Известия» будет представлен полноформатной телевизионной студией, в которой в режиме реального времени будут проходить интервью с участниками мероприятия, представителями государственных и бизнес-структур, политиками, общественными деятелями. Участники и гости смогут следить за событиями форума с помощью плазменных экранов и бегущей новостной строки, установленных на стенде «Известий».

На портале IZ.RU создан специальный раздел «ПМЭФ-2024» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию основных дискуссий ПМЭФ. Кроме того, новости с полей форума будут в выпусках «Известий» на телеканалах РЕН ТВ и «Пятый», а также на городском телеканале «78». Следить за их эфирами можно будет также на телевизионной панели на стенде МИЦ «Известия» вместе с основной трансляцией форума.

Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических блока.

«Переход к многополярной модели мировой экономики».

«Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

«Технологии, обеспечивающие лидерство».

Отдельным треком выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В 2024 году в Санкт-Петербурге для обсуждения глобальных и острых вопросов международного сотрудничества запланировано 11 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами. Форум посетят гости из Абхазии, Азербайджана, Африки, Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Омана, ЕАЭС — АСЕАН.

Кроме того, в рамках международного трека пройдет Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20) — событие, объединяющее работу международных бизнес-ассоциаций и мероприятия, освещающие перспективы развития делового сотрудничества в рамках ШОС.