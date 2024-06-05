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В рамках ПМЭФ-2024 откроется дискуссионная площадка, посвященная конному спорту

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Александр Кряжев/РИА Новости

В рамках деловой программы ПМЭФ-2024 будет работать круглогодичный дискуссионный трек EQUESTRIAN DISCOVERY, организатором которого выступит Фонд Росконгресс. Мероприятия конной повестки и деловые события Фонда Росконгресс имеют большую географию и охватывает 90 городов России – от Санкт-Петербурга до Сахалина. С 2022 года конный спорт представлен спортивными, деловыми и дискуссионными мероприятиями в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

Откроет серию мероприятий 5 июня на основной площадке ПМЭФ-2024 сессия «Инвестиционная привлекательность индустрии конного спорта и коннозаводства в условиях импортозамещения».

8 июня в КСК «Дерби» в рамках выставки «Иппосфера» пройдут мероприятия, интересные для специалистов конной сферы. Первое из них осветит вопросы разведения спортивных лошадей в России и технологии воспроизводства лошадей, а второе затронет влияние амуниции на качество движения и здоровье лошади в построении эффективного тренинга.

Также 8 июня в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024 состоится Кубок Петербургского международного экономического форума-2024 по конкуру. Он будет разыгран на высоте 105 сантиметров в Маршруте №2. Победители и призеры получат денежные и ценные призы, кубок и попону победителя.

Главная награда кубка ПМЭФ 2024 по конкуру достанется тем спортсменам, которые прошли хотя бы один отборочный тур из трех, а для тех, кто не проходил отборочные, но хочет принять участие, предусмотрен отдельный комплект наград. Турнир пройдет в рамках международной конной выставки «Иппосфера» по адресу Ленинградская область, деревня Энколово КСК «Дерби».

Два года подряд Фонд Росконгресс поддерживает отборочные туры детских соревнований в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке на приз фестиваля Спасская Башня.

Ежегодно повестка ПМЭФ предлагает новые форматы турниров по конному спорту, интересные широкому кругу участников: кроме классических соревнований, в свое время были проведены Кубок тренеров, семейный кубок, конный биатлон, Jump and Drive.

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