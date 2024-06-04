Технологическое предпринимательство в медицине: объединяя науку, кадры и бизнес

Сессия, посвященная технологическому предпринимательству в медицине, состоится в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на Петербургском международном экономическом форуме. Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года в КВЦ «Экспофорум».

Технологический суверенитет является ключевым аспектом экономического развития и национальной безопасности. Для обеспечения необходимых показателей нужны квалифицированные кадры, способные создавать и внедрять передовые технологии в области биомедицины. Как же обеспечить подготовку таких специалистов? Обучение наукам, лидерству и предпринимательству должно стать неотъемлемой частью университетской программы. Это не только поможет сформировать у будущих специалистов культуру научного мышления и амбиций, но и даст молодым ученым необходимые навыки для реализации собственных проектов и идей.

«Во-первых, уникальным высокотехнологичным проектам, которые создаются и разрабатываются научными группами в университетах, требуется поддержка от бизнеса и инвесторов, важно пилотирование и внедрение. С другой стороны, чтобы не потерять тот уникальный проект, в команде проекта должен появиться предприниматель, который способен довести проект до продукта и далее продвигать стартап в клиники. В рамках сессии мы поднимем вопрос проблематики появления новых высокотехнологичных стартапов в медицине, поговорим о важности синергии науки и бизнеса, а также попробуем ответить на вопрос, какие инициативы важно запускать уже сегодня, чтобы завтра в России появлялись качественные высокотехнологичные стартапы», — комментирует модератор сессии, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» Камила Зарубина.

Также все более очевидной становится важность сотрудничества между университетами, благотворителями, институтами развития, венчурными фондами и бизнес сообществами.

Подобная синергия позволяет объединить усилия для подготовки студентов и молодых ученых к реальным вызовам рыночной экономики, поддерживает развитие стартапов и компаний, способствуя созданию инновационной экосистемы.

В рамках сессии обсудят вопросы: какие практики по развитию молодежного технологического предпринимательства уже существуют и как они развиваются, какими предпринимательскими компетенциями и навыками должны обладать студенты и молодые ученые, а также как должна работать современная система созидания в технологическом мире, позволяющая максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы на создание новых технологий.

Ознакомиться с деловой программой экосистемы «Здоровое общество» можно на официальном сайте.