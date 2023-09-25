Опубликована деловая программа международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» состоится 29–30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске. Опубликована деловая программа мероприятия, которая в этом году включает 16 тематических сессий и содержит ключевые треки российской и международной экологической проблематики.

На Форуме будут представлены инновационные проекты и передовые практики развития территорий, модели ноосферного развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, пройдут экспертные дискуссии, посвященные новым возможностям для устойчивого развития территорий и глобальному устойчивому развитию страны, роли традиционной и комплементарной медицины в развитии новых точек роста, развитию экотуризма и туристической инфраструктуры, механизмам и практикам вовлечения молодежи в экологическую повестку через экопредпринимательство, формированию экологического мышления и экологической культуры. Отдельная сессия Форума «Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития» будет посвящена евразийским практикам, в рамках которой будут представлены проекты Индии и России.

Республика Алтай занимает первое место среди субъектов РФ по значению эколого-экономического индекса и в своем развитии опирается на принцип сбалансированного развития биосферы и техносферы. «Мы определили, что экономический рост региона будет способствовать сохранению уникальной природы и традиционной культуры. Этот принцип и стал одной из составляющих концепта экологического суверенитета – основной парадигмы развития для республики на данный момент», – подчеркивает глава республики Олег Хорохордин.

Центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету». Экологический суверенитет – это выработка и продвижение собственной экологической политики, опирающейся на национальные интересы и особенности территориального развития страны и ее регионов.

В пленарном заседании примут участие: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев; советник Президента Российской Федерации, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев; глава Республики Алтай Олег Хорохордин; посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин; первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов; председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин; руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова; председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф; генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев; руководитель Центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно; директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова д. и. н. Алексей Маслов; директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Сергей Найденко.

Мыслить экологично – значит уважать мир, в котором мы живем, и задумываться о последствиях наших действий, принимая ответственность за них. Мыслить экологично и строить свой экологический суверенитет – значит мыслить стратегически, задумываться о далеких последствиях и системных эффектах, дозируя вмешательство, но не отказываясь от усилий; не охранять, а возделывать, не запрещать, а заботиться.

«Тема экологии красной нитью проходит через многие мероприятия Фонда Росконгресс. Форум «Эко Алтай. Нить природы» динамично стартовал в 2022 году и сегодня, на второй год своей работы, стал уже международным. Емкая программа, выбор особенно значимых направлений дискуссий, представление успешных евразийских практик в области экологии обуславливают повышенный интерес к этому мероприятию», – уточнил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Организаторами Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». Экопартнером Форума выступает ППК «Российский экологический оператор», партнерами деловой программы – ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Полипласт», ПСБ. Партнеры по организации мероприятия – ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть». Национальный партнер – LADA, официальный поставщик – Legend of Baikal. Поддержку мероприятию оказывает Российский туристический форум «Путешествуй!».

Информационную поддержку форуму оказывают: РИА «Новости», «Российская газета», медиагруппа «Комсомольская правда», Lenta.ru, «Газета.ru», EcoTourismEXPERT, газета «Звезда Алтая», «Русская медиагруппа» (РМГ), «ФедералПресс», «Эксперт Сибирь и Дальний Восток», НИА «Экология», «Деловой экологический журнал», «Экология и бизнес», ECOportal.