Ключевые принципы борьбы с незаконным оборотом продукции обсудят на форуме Антиконрафакт-2023

Мониторинг информации и стандартизация, как инструменты в борьбе с незаконным оборотом товаров, станут основными вопросами сессий от Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Темы включены в деловую программу XI Международного форума «Антиконтрафакт-2023», который состоится 5-6 октября в Санкт-Петербурге на площадке Президентской библиотеки.

Сессия «Кто владеет информацией – владеет всем. Мониторинг ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции» будет посвящена одному из ключевых инструментов в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленных товаров, а именно – информации, то есть содержанию проблемы и пути ее решения. Точность оценки ситуации на товарных рынках является важнейшей основой для принятия решений на всех уровнях. Спикеры рассмотрят стратегии использования мониторинга информации как инструмент управления рисками.

«Проблема незаконного оборота продукции ставит перед нами задачу развития передовой аналитики. В современных динамичных условиях необходимо понимать, оценивать и моделировать рыночные ситуации в наибольшем приближении. Важно не допустить, чтобы тот или иной фактор успел приобрести форму хронического заболевания. Аналитика должна быть быстрой, если не быстрей!», – отметила руководитель АНО «ННЦК» Ирина Бушина.

Также в деловую программу Форума включено расширенное заседание технического комитета по стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту». Техническое регулирование и стандартизация – важнейшие механизмы в области противодействия контрафактной продукции в Российской Федерации и на Евразийском пространстве в целом.

«Необходимо приложить все усилия для формирования единого комплексного подхода к противодействию незаконному обороту промышленной продукции. К тому, чтобы лучшие и признанные наработки стали стандартами в данной сфере», – подчеркнула Ирина Бушина.

Организатор Международного форума «Антиконтрафакт-2023» – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором форума выступает Евразийская экономическая комиссия. Партнеры деловой программы: «Центр развития перспективных технологий» (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт». Оператор форума – Фонд Росконгресс.