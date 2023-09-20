Rambler&Co подвел итоги работы Медиачайной в День города в «Лужниках»

9 и 10 сентября, в День города Москвы, в «Лужниках» работала Медиачайная Rambler&Co для всех гостей праздника и Московского урбанистического форума (МУФ-2023). В креативном поп-ап пространстве с утра и до позднего вечера посетителям рассказывали о медиахолдинге и раздавали авторский чай со вкусом девяти СМИ Rambler&Co — «Ленты.ру», «Газеты.Ru», портала «Рамблер», «Чемпионата», «Секрета фирмы», «Мосленты», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru. Медиачайная встречала слоганом «Горячие новости на любой вкус!», а провожала съедобными стаканчиками с авторскими напитками и биоразлагаемыми этикетками от чая с семенами луговых цветов.

Экология. Для устойчивого развития городской среды ключевое — это популяризация ответственного образа жизни и забота об экологии. Медиахолдинг разделяет эти принципы, вся активность на Московском урбанистическом форуме соответствовала ценностям осознанного потребления. Чай разливали в экологичные и съедобные стаканы-печенья, а в биоразлагаемых этикетках чайных пакетиков разместились семена, которые посетители забирали домой, чтобы вырастить из них луговые цветы. Все эти шаги уменьшили количество отходов — стаканчики съедали, а ярлычки забирали с собой. Всего через медиачайную за два дня прошло более 30 тысяч гостей Дня города.

Медиа. Одной их задач медиахолдинга было повышение узнаваемости своих активов. СМИ Rambler&Co тематически покрывают почти все интересы читателей, и чтобы это подчеркнуть, каждое из них наделили уникальностью, которую можно было ощутить на вкус. Специально для всех девяти медиа подобрали особенный вкус чая, который отражает его направленность. Федеральные издания «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер» были представлены классическим черным, травяным и зеленым чаем. Спортивное издание «Чемпионат» — бодрящим сбором с цедрой апельсина и имбирем, «Мослента» — согревающим чаем для осенних прогулок с шиповником и лемонграссом, «Секрет фирмы» — иван-чаем с чабрецом для размышлений, автомобильные Quto.ru и Motor.ru — тонизирующими сборами, гречишным и ромашковым, с кардамоном, издание о гаджетах Ferra.ru — полезным витаминным чаем с можжевельником и крапивой. Для удобства посетителей в шатре было установлено меню с подробным описанием «вкуса» каждого медиа.

Креатив. Кейс показал креативную сторону Rambler&Co. Чтобы наглядно продемонстрировать аудитории механику активности и познакомить с медиахолдингом, разработаны следующие визуальные решения и копирайты: стойка промоутеров была дополнена двумя большими кружками, из которых свисали чайные этикетки с логотипами активов Rambler&Co; на одной из сторон шатра – креатив: «Каждый человек должен сделать три вещи: 1) Почитать медиа Rambler&Co 2) Выпить чай 3) Посадить дерево. Их все можно сделать тут»; на другой стороне — надпись: «Rambler&Co. Не гадаем на кофейной гуще. Наливаем чай»; на капхолдерах — копирайт: «Не кипятись, мы уже заварили», «Варимся в инфополе», «Не обожгись от горячих новостей» и напоминание, что стаканчики лучше съесть за 40 минут после заваривания чая; на экологичных этикетках чайных пакетиков – инструкция по проращиванию семян луговых цветов и надпись: «Поймёшь, когда вырастут»; сзади шатра — большой QR-код, который ведет на Telegram-канал медиахолдинга, с надписью «освещЧАЕМ тренда в медиа тут».

За два дня работы «Медиачайную Rambler&Co» посетили десятки тысяч человек, как постоянных читателей активов медиахолдинга, так и потенциальных — гостей Дня города и МУФ. Съедобные стаканчики с узнаваемым капхолдером были в руках у многих прохожих, в медиачайной люди отдыхали на удобных диванах и интересовались у промоутеров деятельностью и контентом медиахолдинга. Охват активности в СМИ и соцсетях совокупно составил почти 9,3 миллиона, прирост подписчиков официального Telegram-канала медиахолдинга — 49,5 процента.