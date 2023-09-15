Опубликована архитектура деловой программы международного форума «Эко Алтай. Нить природы», который состоится 29–30 сентября 2023 г. в Республике Алтай на территории всесезонного курорта «Манжерок». Форум пройдет в формате открытого диалога, где будут представлены инновационные стратегии, проекты экологического развития и передовые практики регионов по устойчивому развитию территорий. Организаторами Форума выступают правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».

В деловую программу Форума вошли сессии и круглые столы, охватывающие ключевые аспекты текущей экологической повестки страны. Это вопросы формирования отечественных принципов устойчивого развития субъектов РФ, программ биобезопасности и эколого-экономического развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета, политики территориального развития и поиска новых точек устойчивого развития территорий. В рамках Форума будут подняты вопросы международного экологического сотрудничества и пройдут обсуждение актуальные евразийские экологические практики.

Большое внимание также будет уделено экокультурному воспитанию и образованию, подготовке кадров для зеленой экономики, экологическому молодежному движению и проектам. Отдельная сессия будет посвящена экологическому предпринимательству как механизму вовлечения молодежи в экономическое развитие страны, организуемая в партнерстве с Агентством стратегических инициатив.

Наша страна занимает лидирующее место в мире по площади особо охраняемых природных территорий, и отдельный блок программы будет посвящен новому виду туризма – экологическому туризму на ООПТ. В партнерстве с Российским туристическим форумом «Путешествуй!» пройдет специальная сессия, которая станет продолжением дискуссии, состоявшейся в июне на самом масштабном в России туристическом фестивале для путешественников.

На полях Форума пройдет выездная сессия Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где будут обсуждаться вопросы совершенствования правового регулирования сохранения уникальных водных объектов и природных территорий.

Ключевым мероприятием деловой программы Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» станет пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету». В Форуме примут участие делегации из Монголии, Беларуси, Казахстана, главы регионов России, ведущие российские политики и руководители компаний, эксперты и общественные деятели.