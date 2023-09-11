На ВЭФ подвели итоги первого международного форума «День сокола»

Первый международный форум «День сокола» состоялся 10 сентября во Владивостоке в стартовый день VIII Восточного экономического форума. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили актуальные вопросы, касающиеся научных основ сохранения редких видов хищных птиц, эффективных методов восстановления природных популяций, наилучших практик прикладного использования ловчих птиц, деятельности центров разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных.

«Международный форум «День сокола» состоялся в России впервые, и в дальнейшем будет проходить ежегодно. Стоит отметить широкий состав участников, который является подтверждением актуальности и важности этой тематики: только при координации действий нам удастся добиться значительных успехов в деле сохранения и развития популяций хищных птиц. Важным результатом «Дня сокола» является принятие декларации, закрепляющей итоги Форума: рассчитываем, что к ней присоединятся и другие заинтересованные государства», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Ключевое мероприятие Международного форума «День Сокола» — пленарная сессия на тему «Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира».

Также состоялись: сессия «Наилучшие практики прикладного использования ловчих птиц», сессия «Научные основы сохранения редких видов соколов», сессия «Центры разведения, реабилитации и реинтродукции птиц семейства соколиных: эффективный метод восстановления природных популяций».

Участники

В Форуме приняли участие официальные лица и эксперты из России, а также из таких стран и территорий, как: Бангладеш, Египет, Индия, Монголия, Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Китай, Кувейт, Мьянма, ОАЭ, Перу, Саудовская Аравия, Филиппины, ЮАР.

Среди них: специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, заместитель Министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Кубат Касейинов, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Андрей Ким, генеральный директор Международного фонда охраны дрофы (IFHC) Мохаммед Салех Хасан Аль Байдани, президент Международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц Его Превосходительство Маджед Аль Мансури, помощник заместителя Министра по вопросам биоразнообразия и морской среды Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Его превосходительство Мохаммед Салман Альхаммади, основатель, председатель совета директоров Sixty Minutes Consultation (SMC) (Саудовская Аравия) Мубарак Свилим Аль Свилим, вице-президент по Азии Международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц (IAF) (Монголия) Отгонсайхан Доржсурен.

Площадку форума посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.





Принятие рамочной декларации

В рамках Международного форума «День сокола» была принята рамочная декларация о намерениях по сохранению популяции кречета. Документ приняли Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ. Декларация определит важнейшие векторы работы, направленной на сохранение и приумножение популяции этого вида птиц. Стороны договорились работать над развитием программ в этой сфере, наладить кооперацию в предотвращении браконьерства и незаконной торговли кречетами и содействовать социально-экономическому развитию регионов, населенных гнездовыми популяциями кречетов. Кроме того, страны условились усилить меры по сохранению популяции кречетов и мест их обитания посредством совершенствования научной методологии изучения популяции этих птиц, мониторинга и укрепления работы организаций, занимающихся научными исследованиями и образовательной деятельностью. Среди других договоренностей – разработка механизмов финансирования для долгосрочного сохранения кречета и возможное расширение существующих охраняемых территорий, создание новых и поддержка питомников.

Соколиный аукцион

В рамках Форума при поддержке АО «Российский аукционный дом», Соколиного центра «Камчатка», Фонда Росконгресс и ВНИИ «Экология» состоялся соколиный аукцион. В качестве лотов были выставлены более 30 особей кречетов, балобанов, сапсанов, выведенные в крупнейших питомниках России. Вырученные в ходе аукциона средства планируется направить на развитие центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных, экологического туризма, а также на проведение исследований в естественной среде и на базе центров. Аукцион прошел в соответствии с положениями Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, принятой 3 марта 1973 года (CITES). Документ регламентирует международную торговлю редких и находящихся под угрозой вымирания видов животных и растений.

Павильон «Дом сокола»

Тематический павильон открылся на выставке «Улица Дальнего Востока». Гости смогли увидеть вживую живых соколов – воспитанников соколиного центра «Камчатка». Экспозиция посвящена особенностям хищных птиц семейства соколиных, угрозам их исчезновения, мерах поддержки, истории соколиной охоты. Организаторы «Дома сокола» – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительство Камчатского края, Фонд Росконгресс и Соколиный центр «Камчатка».