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11–12 сентября Владимир Путин примет участие в VIII Восточном экономическом форуме

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ВЭФ

Президент России Владимир Путин 11–12 сентября совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (город Владивосток), в ходе которой примет участие в VIII Восточном экономическом форуме.

11 сентября главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в режиме ВКС Президент России проведет совещание, которое продолжит обсуждение программы развития дальневосточных городов, а также заслушает доклад о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в России. В тот же день запланирована рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

12 сентября Президент России выступит на пленарной сессии ВЭФ, в которой также примет участие вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. На полях форума пройдет ряд двусторонних встреч Владимира Путина с главами иностранных делегаций.

В завершение программы во Владивостоке в режиме ВКС состоится общение Президента России с модераторами ключевых сессий форума.

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