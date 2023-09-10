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Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ

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ВЭФ

В рамках VIII Восточного экономического форума 10 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». Экспозиции посвящены ключевым проектам, достижениям и перспективам инвестиционной деятельности в регионах ДФО. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Участники Восточного экономического форума, уважаемые гости. Прежде всего, спасибо, что вы здесь, вместе с нами. Это значит, что вы вносите вклад в развитие Дальнего Востока России. Сегодня мы вместе открываем выставку «Улица Дальнего Востока». В чем ее идея? Мы хотели поделиться с вами нашей любовью – любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине», – подчеркнул в приветствии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Традиционно на выставке свои экспозиции представляют 11 регионов Дальнего Востока. В частности, павильоны Камчатского края, Магаданской области, Республик Бурятия и Саха (Якутия) основное внимание уделят туристической отрасли. В свою очередь, Амурская область расскажет посетителям про историю строительства Байкало-Амурской магистрали и представит перспективы сотрудничества с Китаем, а Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ представят флагманские инвестиционные проекты. Приморский край и Сахалинская область сконцентрируются на вопросах развития инфраструктуры, Забайкальский край – на горнорудной промышленности региона, Хабаровский край представит экспозицию Дальневосточного художественного музея.

Свои павильоны на выставке организуют и различные российские ведомства. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в интерактивном формате расскажет гостям о каждом этносе, проживающем в России. Экспозиция павильона «Душа России. Север» посвящена быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов. Цель павильона – представить эстетику прикладного творчества коренных народов на основе современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продемонстрирует технологичность и прогрессивность современной российской промышленности в авиастроительной, автотранспортной, медицинской, металлургической, судостроительной и нефтехимической отраслях, в павильоне Министерства спорта Российской Федерации каждый желающий сможет выполнить на арене нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Впервые на выставке будет открыт павильон «Дом сокола», организованный Правительством Камчатского края, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Фондом Росконгресс и Соколиным центром «Камчатка». Экспозиция познакомит гостей с эволюцией и биологией хищных птиц, историей соколиной охоты, а также позволит увидеть живых соколов, рожденных в ведущих питомниках хищных птиц страны.

В свою очередь, экспозиция Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики посвящена продукции предприятий, созданных на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. ОАО «РЖД» в своем павильоне представит гостям историю Восточного полигона, Корпорация «Туризм.РФ» расскажет о 12 мастер-планах крупных туристических территорий.

Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» появятся два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. В них посетители ознакомятся с арабской культурой и попробуют традиционные угощения: кофе и сладости.
До 13 сентября включительно выставка будет открыта для участников и гостей Форума, а 14–17 сентября она станет общедоступной. В эти дни посещение будет осуществляется по следующим сеансам: с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00. Для посещения выставки будет необходимо зарегистрироваться на сайте.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

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