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Главной темой форума «Биотехмед» в Сочи станет обеспечение системы здравоохранения

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пресс-служба форума «Биотехмед»

Актуальные потребности здравоохранения, пути развития фармацевтической и медицинской промышленности, технологический суверенитет и план реализации «Фарма-2030» обсудят на VIII ежегодном форуме «Биотехмед», который пройдет в Сочи 9 и 10 октября 2023 года. В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты в области здравоохранения и науки, руководители компаний и профессиональных ассоциаций.

Ключевым событием первого дня форума станет пленарная сессия «Обеспечение системы здравоохранения: от задач к реализации», в рамках которой руководители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Госкорпорации Ростех и другие спикеры обсудят главные потребности здравоохранения и готовность отечественной фарммедпромышленности обеспечить нужды врачей и пациентов.

Основной темой для обсуждения во второй день станет план мероприятий по реализации утвержденной правительством стратегии «Фарма-2030».

Значительная часть сессий в рамках форума будет посвящена цифровым продуктам, инновациям и вопросам развития производств оборудования, сырья, комплектующих для фармацевтической, медицинской промышленности и реабилитационной индустрии.

Темой нескольких панельных дискуссий станет система качества. На них обсудят надлежащие практики фармпроизводства и контроль обращения лекарственных средств, методы борьбы с контрафактом, а также вопросы маркировки медицинских изделий и технических средств реабилитации. Также на форуме поднимут вопросы экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, ценообразования и патентного права.

В мероприятии ожидается участие заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова, генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, а также руководителей фармацевтических и медицинских компаний, научных и исследовательских центров, ведущих вузов России.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Стратегическими партнерами форума выступают Госкорпорация Ростех, компания «Нацимбио» и «ПСК Фарма». Официальные партнеры: Евроклима РУС, Газпромбанк, ГК «Р-Фарм», ГК «Фармасинтез». Партнер панельной дискуссии: фармацевтическая компания «Алтайвитамины». Партнеры: ГК «ФармЭко», ГЕРОФАРМ, БИОКАД, ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России, Фонд «Сколково». Бизнес-партнеры: ГК «ХимРар», ГК «Промомед», «Нанолек», дивизион «Технологии здоровья» ГК «Росатом».

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