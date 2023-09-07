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Исследование Rambler&Co и СберАвто: 28% россиян готовы реже обращаться за сервисными услугами, чтобы сократить расходы на автомобиль

При этом 62% опрошенных не откажутся от личного транспорта

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и специалисты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, спросили россиян, какую сумму они готовы потратить на приобретение автомобиля и какой бюджет ежемесячно выделять на его содержание. В исследовании приняли участие более 140 тысяч читателей медиаресурсов Rambler&Co со всей страны, из них 67% мужчин и 33% женщин.

Купить авто в этом году – новое на замену старому или первое в семье – планируют 12% опрошенных. У 25% нет автомобиля, у 63% уже есть.

Только пятая часть (20%) опрошенных рассчитывают приобрести машину стоимостью до 1 миллиона рублей. Почти треть респондентов (28%) готовы потратить на покупку автомобиля до 2 миллионов рублей. Практически столько же (27%) могут выделить на желаемую модель авто больше 3 миллионов рублей, а четверть ответивших (25%) – от 2 до 3 миллионов рублей.

Две трети (66%) автомобилистов не готовы тратить на обслуживание машины свыше 10 тысяч рублей в месяц, включая бензин. 22% укладываются или рассчитывают уложиться в сумму от 10 до 15 тысяч рублей, 7% – от 15 до 25 тысяч. Только 5% опрошенных могут выделять больше 25 тысяч рублей в месяц на уход за своей «ласточкой».

По мнению респондентов, самая большая статья расходов на авто – топливо: так считают 27% участников опроса. Следом называют ремонт и обслуживание (работы без запчастей 24%), страховку (21%), запчасти и аксессуары (18%), налоги и штрафы (7%). На парковку или гараж весомыми считают затраты только 3% ответивших (в вопросе был доступен множественный выбор).

28% респондентов готовы реже обращаться за сервисными услугами, чтобы сократить расходы на автомобиль, еще 26% – выбрать более бюджетные сервисы (сменить СТО, перейти от ручной мойки к мойке самообслуживания и т.д.). Еще 17% пересмотрят стиль езды, 14% будут чаще пользоваться общественным транспортом, каршерингом или такси. 15% рассматривают радикальные меры, из них – смену авто на более экономичное (8%) или переход на электромобиль (7%).

При этом отказываться от личного авто опрошенные пользователи не готовы: 62% не рассматривают альтернативы, так как собственный автомобиль комфортнее, а для 7% – все еще более бюджетный вариант. 20% заявили, что решение зависит от городской инфраструктуры, только у 5% нет необходимости в передвижении на авто, а 4% ответили, что другие виды транспорта дешевле. 2% водить не очень нравится, поэтому они ищут альтернативные варианты.

Повышение ежемесячных расходов на автомобиль более чем на 60% заставят 43% респондентов отказаться от него. Для четверти (24%) опрошенных критичным станет повышение затрат на 20-40%, для пятой части (21%) – на 40-60%. При увеличении трат на 20% от автомобиля откажется каждый восьмой (12%) ответивший.

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