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Павильон «Развиваем Дальний!» откроется на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

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Пресс-служба ВЭФ

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет во Владивостоке 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума. В этом году экспозиция называется «Развиваем Дальний!». Организатор ВЭФ-2023 – Фонд Росконгресс.

Мультимедийная выставочная экспозиция КРДВ посвящена результатам работы по развитию Дальнего Востока, эффектам реализуемых программ и проектов. Она призвана привлечь внимание участников Форума как к действующим, так и к новым механизмам государственной поддержки инвесторов, а также к социальным программам.

Ключевой темой экспозиции станет подведение итогов последних лет с учетом глобальных геополитических процессов. Инициативы по развитию Дальнего Востока, озвученные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным более десяти лет назад, сегодня показывают свою актуальность и перспективность.

«Десять лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. На VIII Восточном экономическом форуме будем подводить итоги, говорить о том, к чему мы пришли, что удалось, а что только предстоит сделать. Этой же теме посвящена и выставка «Улица Дальнего Востока»», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Центральной инсталляцией павильона «Развиваем Дальний!» станет интерактивный макет Дальнего Востока, на котором с помощью 3D-мэппинга проецируется анимация: показаны регионы, города, транспортная инфраструктура (в том числе трассы Транссиба и БАМа, Северного морского пути). Интерактивные панели, синхронизированные с видеоэкранами, познакомят посетителей с действующими преференциальными режимами, социальными программами, покажут динамику развития транспортной инфраструктуры, городской среды, расскажут о ключевых туристских маршрутах и достопримечательностях.

Инсталляция «Мы развиваем Дальний!» посвящена предпринимателям, предприятиям и продукции, произведенной на Дальнем Востоке России. На одиннадцати медиаповерхностях – по количеству регионов ДФО – можно будет ознакомиться с видеороликами о предприятиях, посмотреть интервью с дальневосточными предпринимателями, уже добившимися успеха.

Впервые будет представлена экспозиция продуктов резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, использующих товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Это современный дальневосточный бренд, который сейчас используют более 200 резидентов ТОР и СПВ для продвижения деловой репутации, товаров и услуг на территории России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Товарный знак был разработан КРДВ в 2019 году по поручению Юрия Трутнева и при поддержке Минвостокразвития России. Наличие товарного знака означает высокое качество продукции и услуг, изготовленных и оказываемых на новых предприятиях, созданных при поддержке государства.

«КРДВ является единым институтом социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Работая под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития России, при поддержке региональных органов власти мы, используя механизмы государственной поддержки, управляем особыми экономическими территориями, помогаем инвесторам в реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых предприятий и рабочих мест. Также внедряем механизмы государственно-частного партнерства, формируем вместе с бизнесом комфортную городскую среду, развиваем образование, непосредственно участвуем в реализации государственной политики и программ, направленных на повышение качества жизни дальневосточников и северян», – сообщил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

По его словам, благодаря этой работе на сегодняшний день на Дальнем Востоке резиденты ТОР и СПВ запустили в работу 650 новых предприятий, которые производят пищевую продукцию и стройматериалы, выращивают зерно и марикультуру, выпускают электросчетчики и автопогрузчики, оказывают услуги в области туризма, медицины, логистики, возводят качественное и доступное жилье.

«Экономика ДФО получила 2,8 млрд инвестиций, более 111 тысяч рабочих мест уже создано. По программе «Гектар» землю получили более 118 тыс. человек, «дальневосточную ипотеку» оформили 77,6 тыс. семей. Мы продолжаем разрабатывать меры, направленные на повышение эффективности действующих механизмов господдержки, внедрять новые инструменты, использовать новые возможности. Цели остаются неизменными: создавать все более комфортные условия для жизни и работы на Дальнем Востоке и в Арктике», – добавил Николай Запрягаев.

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