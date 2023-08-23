Владимир Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС на VIII Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС на мероприятия VIII Восточного экономического форума.

«Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС», — сказал Владимир Путин в видеообращении к гостям и участникам Делового форума БРИКС.