Бурятия на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ представит экспозицию о Байкале

Республика Бурятия примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 10–17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума. В этом году экспозиция называется «Байкал. Бурятия – живой репортаж». Организатор ВЭФ-2023 – Фонд Росконгресс.

«Байкал – один в мире. Это преимущество России. Это визитная карточка Бурятии. Кроме этого, регион славится своей уникальной культурой и традициями. Однако не менее важно и экономическое развитие республики, развитие существующих и старт новых инвестиционных проектов. Обо всем этом – как живет и развивается республика – смогут узнать участники и гости Восточного экономического форума», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Посетители павильона Республики Бурятии на «Улице Дальнего Востока» ознакомятся с туристическими маршрутами, круизом по озеру Байкал, национальными парками и центром буддизма. Совершить виртуальное путешествие помогут онлайн- и офлайн-площадки с интерактивными программами.

Кроме того, будут организованы различные выставки: галерея народно-художественных промыслов Бурятии представит продукцию фабрик, заводов и народных умельцев в этническом стиле из природных материалов, а компания Oriental Way представит коллекцию изделий из нефрита, посвященную 100-летнему юбилею Республики Бурятии.

«Наша задача, с одной стороны, необъятна – даже такой насыщенный павильон не позволит нам передать всю красоту нашей республики. С другой стороны, экспозиция поможет гостям ознакомиться с невероятным потенциалом Бурятии. А это, несомненно, побудит вас скорее посетить наш гостеприимный регион», – отметил глава республики Алексей Цыденов.

На площадке павильона пройдут выступления ансамбля народной песни и танца «Байкальские волны», ансамбля «Раздолье», вокалистов. Запланированы мастер-классы по гаданию на костях барашка «шагаай надан», валянию из овечьей шерсти, созданию украшений. Посетители также смогут осмотреть картины художников Бурятии. В рамках экспозиции будет представлена традиционная юрта бурят, внутри которой состоится презентация работ художника Зорикто Доржиева. Он лично проведет мастер-классы по созданию рисунков на планшете с выведением на экран интерактивной юрты.

Помимо этого, гости павильона смогут пройти консультацию специалистов Центра восточной медицины. Врачи с помощью пульсовой и аппаратной диагностики определят состояние человека и дадут рекомендации по улучшению самочувствия.

Отдельное внимание будет уделено участию региона в специальной военной операции. Будут представлены «оживающие» картины Баирмы Ешидоржиевой, посвященные тематике СВО, а также перспективные производства: беспилотники компании «Аэроком», проект биотехнологического производства медицинских изделий «Живая кожа» компании «Шэнэскин».

Улан-Удэнский авиазавод выступит флагманом достижений Республики Бурятии в промышленной сфере и представит перспективные модели вертолетной техники. В зоне реализации инвестиционных проектов разместятся проекты импортозамещения (компания «Оптолюкс», производство светового оборудования), перспективные проекты в сфере добывающей промышленности (ООО «Байкал Недра Гео»), проекты по производству жестяной и картонной тары от флагманов региона – Селенгинского целлюлозно-картонного комбината и Байкальской жестяной компании, а также презентация перспективных проектов в рамках реализации мастер-планов развития городов Улан-Удэ и Северобайкальска.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.