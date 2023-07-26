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Президент России обратился к участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира, — говорится в приветствии. — Здесь набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях».

Глава Российского государства отметил, что Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. «Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень, — подчеркнул Владимир Путин. — Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата. И конечно, продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов».

Президент России также выразил уверенность в том, что Форум станет важным событием в российско-африканских отношениях и обеспечит им еще более комплексный, всеобъемлющий характер.

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