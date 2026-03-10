Известный американский актер и певец подал заявку на регистрацию в России товарного знака

Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака со своим именем

Американский актер и певец, один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Согласно информации Роспатента, заявка на регистрацию знака Jared Leto была подана в марте 2026 года.

Актер под этим брендом планирует продавать одежду, головные уборы, обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и производить фильмы.

