Известный американский актер и певец подал заявку на регистрацию в России товарного знака

Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака со своим именем
Global Look Press

Американский актер и певец, один из основателей рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето подал заявку на регистрацию в России товарного знака Jared Leto. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Согласно информации Роспатента, заявка на регистрацию знака Jared Leto была подана в марте 2026 года.

Актер под этим брендом планирует продавать одежду, головные уборы, обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и производить фильмы.

До этого сообщалось, что певица Лариса Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. По данным Mash, артистка хочет оформить товарный знак «Лариса Долина: сохранить и приумножить». Mash отметил, что адресом для ответа указан дом в Ксеньинском переулке. Там находится квартира, которую певица продала под влиянием мошенников.

В конце января 2026 года южнокорейская компания Samsung подала две заявки на регистрацию в РФ товарных знаков Oled и QD-Oled.

Ранее Intel зарегистрировала в РФ товарный знак.

 
