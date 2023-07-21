Эксперты обсудят логистические маршруты России и Африки

27 июля деловую программу второго Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка по направлению «Экономика нового мира» откроет панельная дискуссия «Новые логистические маршруты Россия — Африка». На мероприятии выступят помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов, председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, президент Российской академии транспорта Александр Мишарин, председатель правления ООО «Новосталь-М» Иван Демченко. Модерировать дискуссию будет председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Увеличение торгово-экономического оборота между Россией и странами Африки зависит от множества факторов, основным из которых является логистика. Пассажирские перевозки и транспортировка грузов оказывают значительное влияние на развитие сотрудничества в совершенно разных сферах — начиная от туризма и заканчивая отраслями реального сектора экономики. Россия имеет опыт создания многосторонних масштабных проектов, в первую очередь международного мультимодального транспортно-логистического коридора «Север — Юг», участниками которого являются 12 государств. Согласно прогнозам, рост грузопотока через МТК «Север — Юг» к 2030 году составит до 41 млн тонн. Объективные предпосылки создают возможность присоединения стран Африканского континента к этому масштабному проекту.

«У нас происходит фундаментальное перераспределение товаропотоков на восток и юг, большие перспективы у стран Африки», — отмечает исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Участники панельной дискуссии обсудят проблемы построения логистических маршрутов Россия — Африка и ответят на вопросы о том, как выстроить высокоэффективную систему логистических потоков для обеспечения значительного роста торгово-экономического оборота России и стран Африканского континента.