Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Эксперты обсудят логистические маршруты России и Африки

close
100%
Участники экономического форума «Россия - Африка»

Участники экономического форума «Россия - Африка»

Илья Питалев/РИА «Новости»

27 июля деловую программу второго Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка по направлению «Экономика нового мира» откроет панельная дискуссия «Новые логистические маршруты Россия — Африка». На мероприятии выступят помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов, председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, президент Российской академии транспорта Александр Мишарин, председатель правления ООО «Новосталь-М» Иван Демченко. Модерировать дискуссию будет председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Увеличение торгово-экономического оборота между Россией и странами Африки зависит от множества факторов, основным из которых является логистика. Пассажирские перевозки и транспортировка грузов оказывают значительное влияние на развитие сотрудничества в совершенно разных сферах — начиная от туризма и заканчивая отраслями реального сектора экономики. Россия имеет опыт создания многосторонних масштабных проектов, в первую очередь международного мультимодального транспортно-логистического коридора «Север — Юг», участниками которого являются 12 государств. Согласно прогнозам, рост грузопотока через МТК «Север — Юг» к 2030 году составит до 41 млн тонн. Объективные предпосылки создают возможность присоединения стран Африканского континента к этому масштабному проекту.

«У нас происходит фундаментальное перераспределение товаропотоков на восток и юг, большие перспективы у стран Африки», — отмечает исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Участники панельной дискуссии обсудят проблемы построения логистических маршрутов Россия — Африка и ответят на вопросы о том, как выстроить высокоэффективную систему логистических потоков для обеспечения значительного роста торгово-экономического оборота России и стран Африканского континента.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 513-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине. 513-й день
Жена Игоря Стрелкова сообщила о его задержании
Центробанк РФ повысил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года
«В костюме Микки Мауса»: жена Константина Ивлева рассказала, как повар сделал ей предложение
В аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за 15-часовой задержки рейса
Отрекшуюся от службы в ВС РФ Елену Исинбаеву могут осудить за долги в России
Путин поручил главе СВР Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины
Новости и материалы
Бывший муж Риз Уизерспун замечен с новой девушкой через четыре месяца после развода
Муза Задорнова вспомнила, как сатирик запустил челлендж с Хабенским и Безруковым
В Запорожской области заявили о контратаке ВС России
В Молдавии врач пригрозил автоматом российской пациентке
Эрдоган рассказал, от чего зависит судьба заявки Швеции в НАТО
Кузяев может дебютировать за «Гавр» в матче с «ПСЖ»
Алла Пугачева и Максим Галкин получили особые привилегии после приезда в Юрмалу
Эрдоган выразил надежду на скорые переговоры с Путиным по зерновой сделке
Звезда «Барби» Марго Робби рассказала об опасном пранке из своего детства
Медведев призвал посадить Борреля на диету
Центробанк резко повысил ключевую ставку — до 8,5%
Ротенберг подписал пятилетний контракт со СКА
Американец едва не застрелил покупателей, которые стали делать селфи, стоя в очереди
Задержан Игорь Стрелков
Украинские СМИ пишут о третьей серии взрывов в Одесской области
В Кирове у 14-летней девушки обнаружили две матки и два влагалища
Путин предупредил Украину о последствиях при нападении на Белоруссию
Стали известны хедлайнеры фестиваля «Jazzовые сезоны»
Все новости
«Много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Нижний предел призыва не стали повышать до 21 года
Депутат ГД Картаполов заявил, что призывать на срочную службу в России будут с 18 до 30 лет
Зеленский уволил посла, раскритиковавшего его слова о благодарности Лондону
Умер российский бизнесмен Игорь Кудряков
Суд продлил домашний арест Блиновской
«Помогите, я горю»: очевидцы рассказали, как пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры
Индивидуальный, прозрачный котел. Минстрой решил сделать оплату коммуналки эффективнее
«Известия»: в России изменится система оплаты жилищно-коммунальных услуг
Превратил в звезду Костомарова, женился на Навке: Александру Жулину — 60
«Заглядывая в будку, метеоролог задерживает дыхание»: как следят за погодой на полюсе холода Земли
Советские полярники 40 лет назад зафиксировали в Антарктиде рекордные для Земли -89,2°C
«Варя клеилась к моему мужу и говорила, что хочет родить от него». Почему не стоит отдыхать с друзьями
Читатели рассказали о ссорах с друзьями на отдыхе из-за кофе, грязи и странного поведения
Образ города будущего
Как Горьковский автозавод создает городскую среду для своих сотрудников
«Россия, возможно, блефует». Киев готов рискнуть чужими кораблями ради вывоза зерна
Кулеба заявил, что Украина готова идти на любые риски ради вывоза своего зерна
Два Пригожина, Кудрин и Тимати. Против кого на Западе ввели новые санкции
США ввели санкции против Кудрина, «Тинькофф Банка», «Локо Банка» и банка «Юнистрим»
20 лет по шести статьям УК. Навальному могут добавить срок в августе
Прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам колонии по делу об экстремизме
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях