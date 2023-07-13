В Эфиопии прошел круглый стол, посвященный второму Саммиту и Экономическому и гуманитарному форуму Россия – Африка

Основной темой обсуждения стали торгово-экономическое взаимодействие и партнерство в социально-гуманитарной сфере России и Африки. К мероприятию присоединились участники из 25 стран.

12 июля с. г. в Аддис-Абебе состоялся круглый стол «На пути ко второму Саммиту и Экономическому и гуманитарному форуму Россия – Африка с участием представителей Торгово-промышленной палаты России, AFROCOM, профильных министерств, отраслевых ассоциаций и деловых объединений. В ходе дискуссии обсуждались перспективы развития российско-африканских экономических и социально-партнерских отношений.

Среди спикеров – Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Эфиопии Евгений Терехин; председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (AFROCOM) Игорь Морозов; руководитель департамента внешних связей Торгово-промышленной палаты России Илья Нестеров; председатель Африканской энергетической палаты NJ Ayuk; заместитель генерального директора по развитию Kundalinik Екатерина Киселева; генеральный директор ООО TraceCORE Александр Макаров; директор функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУР Елена Мякотникова. Всего к мероприятию присоединились участники из 25 стран Африки.

«Саммит Россия – Африка – это событие, которое играет ключевую роль в развитии российско-африканских отношений. Именно благодаря такому формату взаимодействия мы сможем в кратчайшие сроки достичь качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства, способного ответить вызовам XXI века», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Эфиопии Евгений Терехин.

Предстоящий Саммит будет способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В рамках встречи отдельные акценты были сделаны на таких направлениях, как сельское хозяйство, образование, энергоресурсы и цифровизация экономики.

«Особое внимание россиян привлекает цифровизация Африки. Мы живем в цифровом мире и, несомненно, будущее цивилизации – за цифровой экономикой. На протяжении 20 лет во всех регионах России проводится цифровая трансформация. Россия имеет лучшие в мире цифровые платформы В2В, В2С, маркировки продукции и образовательных услуг, а Москва стала лучшим городом мира по комфорту проживания и цифровизации предлагаемых услуг. В тройке – только Торонто и Сингапур. Нам, несомненно, есть чем поделиться с нашими африканскими партнерами, тем более что они уже готовы к новому опыту: начала действовать Африканская континентальная зона свободной торговли, во многих странах континента, в том числе и Эфиопии, создаются научно-технические парки и ИТ-кластеры», – отметил председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (AFROCOM) Игорь Морозов.

Советник генерального директора АО «ОХК «Уралхим»» по работе с зарубежными партнерами Андрей Гуторов сообщил, что группа «Уралхим-Уралкалий» намерена предоставить порядка 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам (преимущественно из Африки) абсолютно бесплатно. Данная инициатива направлена на борьбу с голодом и недопущение усугубления мирового продовольственного кризиса.

«Группа «Уралхим-Уралкалий»» имеет твердый настрой на укрепление позиций в Африке. В настоящее время наша компания является одним из основных поставщиков российских удобрений на Африканский континент. «Уралхим» применяет в Африке инновационный подход, заключающийся не просто в продаже удобрений, но и в передаче современных технологий по их правильному использованию, включая подготовку квалифицированных кадров. Такая стратегия взаимовыгодного сотрудничества позволит африканским государствам повысить продуктивность сельского хозяйства, создать новые рабочие места и обеспечить население основными видами продовольствия», – подчеркнул Андрей Гуторов.

В рамках круглого стола компания ООО TraceCORE представила свои самые современные решения в сфере цифровизации экономики, которые способствуют увеличению налоговых поступлений за счет сокращения налогового разрыва и уменьшения теневой и неформальной экономики.

«Результатом внедрения таких решений будет сокращение разрыва по НДС, повышение собираемости налогов в сегменте B2B на 150% по стране. Кроме того, на 165% увеличатся доходы от НДС в сегменте B2C, а также сократится теневая экономика не менее чем на 30% в отдельных товарных группах, страна сможет получить миллионы новых налогоплательщиков», – отметил генеральный директор ООО TraceCORE Александр Макаров. По его словам, новые решения могут покрыть недостающие налоговые разрывы в Эфиопии, увеличить ВВП и помочь погасить текущий госдолг в размере 55 млрд долларов США в срок до 10 лет.

Заместитель генерального директора по развитию Kundalinik Екатерина Киселева подчеркнула особую роль системы образования в экономике каждой страны, отметив, что цифровая трансформация обязательно должна включать и цифровизацию образования: «Создание экосистемы цифрового образования дает стране бесчисленные возможности для школ, учащихся, родителей и правительства. Благодаря ей формируется единая система с наиболее эффективно настроенными внутренними процессами и инструментами мониторинга и анализа. Кроме того, снижается цифровое неравенство, обеспечивается равный доступ к знаниям для детей по всей стране, обеспечивается экономия времени и бюджетных средств, при этом образовательный процесс становится стабильным и непрерывным. Последнее особенно полезно во время пандемий».

Директор функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование», СИБУР Елена Мякотникова, в свою очередь, рассказала, что, выходя на новые рынки, в СИБУР всегда анализируют риски, связанные с текущим или планируемым регулированием в области устойчивого развития. По ее словам, на африканском рынке, который интересен компании с точки зрения поставок нефтехимической продукции и на котором СИБУР развивает присутствие, есть интересные ESG-практики как среди бизнеса, так и на государственном уровне. «Наша стратегия устойчивого развития до 2025 года охватывает все ключевые направления ESG-повестки, включая работу в области снижения климатического воздействия. Мы готовы обмениваться опытом с коллегами и вносить свой вклад в благополучие африканского региона», – подытожила Елена Мякотникова.

Второй Саммит, Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 27 по 28 июля 2023 года. Мероприятия направлены на всестороннее укрепление российско-африканского сотрудничества и призваны определить траекторию развития отношений России со странами Африки в долгосрочной перспективе. Программа Форума включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам взаимодействия России и государств Африки.