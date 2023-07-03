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Определена программа Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка»

Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля

Второй Саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдут в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» с 27 по 28 июля 2023 года.

Мероприятия направлены на всестороннее укрепление российско-африканского сотрудничества и призваны определить траекторию развития отношений России со странами Африки в долгосрочной перспективе.

Программа форума включает более 30 панельных сессий и тематических мероприятий по важнейшим вопросам взаимодействия России и государств Африки.

«Очевидно, что в создающейся архитектуре многополярного мира страны Африки будут играть все более важную роль. Укрепление связей России и Африки в области безопасности, устойчивого экономического и гуманитарного развития создает основы для становления мощных, процветающих и безопасных регионов в новых реалиях», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка.

Деловая программа форума состоит из 4 больших тематических блоков, которые охватывают все сферы сотрудничества России с Африканским континентом: «Экономика нового мира», «Комплексная безопасность и суверенное развитие», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

На повестке программного блока «Экономика нового мира» — перспективы ведения бизнеса в Африке для российских предпринимателей. Эксперты затронут темы расширения делового сотрудничества между Россией и странами Африки, расскажут об их экспортном потенциале в условиях новых вызовов, а также о взаимодействии в
области АПК, энергетики и логистики.

Международная безопасность, политическая стабильность, вопросы продовольственного обеспечения, а также осуществление совместных усилий по борьбе с эпидемиями и ЧС станут главными темами блока «Комплексная безопасность и суверенное развитие». Ключевой вопрос, на который ответят эксперты в рамках этого блока: «Чем российский опыт по обеспечению безопасности может быть полезен для стран Африки?»

На панельных дискуссиях направления «Кооперация в области науки и технологий» эксперты обсудят вопросы сотрудничества России и Африки в сфере передовых технологий. Ключевые темы блока — «Через промышленную кооперацию к технологическому суверенитету» и «Передовые технологии для устойчивого развития Африки».

Отдельные сессии будут посвящены цифровым технологиям в атомной области и в сфере здравоохранения. В рамках обсуждений спикеры расскажут о том, как высокотехнологичные решения могут раскрыть потенциал Африки и оказать положительное социально-экономическое воздействие на многие сферы жизни общества.

В условиях становления многополярного мира сотрудничество в гуманитарной сфере приобретает особое значение. Эта обширная область включает множество конкретных направлений взаимодействия в сфере образования, культуры, спорта, обеспечения прав и возможностей для женщин и молодежи. Эти темы будут подняты в рамках блока «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни».

Кроме того, на полях экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» состоятся медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы, сессии Форума креативного бизнеса и форума «Здоровое общество», сессия, посвященная сотрудничеству российских и африканских государственных органов и предприятий в отрасли драгоценных металлов и многое другое.

Подробности на официальном сайте мероприятия: summitafrica.ru

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