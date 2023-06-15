У беспилотной перевозки грузов в России большой потенциал при условии решения ряда проблем

На трассе М-11 14 июня впервые в России запущено беспилотное движение с коммерческим грузом: по маршруту Санкт-Петербург — Москва отправилась первая колонна из трех беспилотных автомобилей «КАМАЗ». Для этого в течение двух лет в России был решен целый ряд вопросов по созданию российских комплектующих, по разработке беспилотных технологий, цифровых двойников трасс и умных дорог. Кроме того, государство ввело на дороге М-11 специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР), что позволило выезжать машинам на дорогу в беспилотном режиме. Теперь перед страной стоят новые вызовы, по которым есть четкое понимание путей решения, — к такому мнению пришли представители федеральных органов исполнительной власти и эксперты по итогам прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сессии «Поехали! Грузовые пилотные перевозки: впервые на магистрали — и комплексно».

Ключевые выводы

Реализация первого в России проекта беспилотной дороги позволит сократить расходы на перевозку грузов.

«Сегодня мы открыли первую в России беспилотную дорогу. Да что там — первую в мире. <…> У нас во главе угла — экономика беспилотной перевозки, которая в итоге должна стать лучше, чем экономика с водителем, иначе зачем нам технологии, которые не дают экономического эффекта», — сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

«Сегодня мы находимся на этапе нового большого пути. Уже ясно, что компетенции у нас есть, инженерная школа есть, разработки есть, софт есть», — отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

«Необходимо создать бизнес-модель, при которой беспилотная перевозка будет конкурентоспособна… или даже более эффективна и дешева. <…> Очень важно, что старт дан с отечественными транспортными средствами», — сказал заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов.

«После появления определенных ограничений мы были вынуждены переходить на российскую компонентную базу. <…> Все занимались радарами, лидарами, видеокамерами — сегодня мы имеем [базу. — Ред.] достаточно хорошую для того, чтобы утверждать, что мы можем независимо от них [бывших партнеров из стран Европейского союза. — Ред.] это сделать», — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«У нас будет реальный транспортный трубопровод, по которому будут беспрерывно двигаться грузы», — сказал заместитель директора ООО «ПЭК» Вадим Филатов.

Проблемы

Отсутствие юридической базы для работы с беспилотниками и недоверие людей.

«Чем больше компаний вовлечено в разработку беспилотного транспорта, тем быстрее он станет реальностью. <…> Мы тоже вступаем в экспериментальный правовой режим», — генеральный директор SberAutoTech Григорий Форостовский.

«Юридический вопрос: кто несет ответственность за [беспилотное автоматизированное. — Ред.] транспортное средство, вышедшее на дороги общего пользования?» — сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Сегодня говорили, что главная задача — создать правовой режим, вывести беспилотники на дороги общего пользования, сделать умную дорогу. <…> На самом деле главная задача в том, как сделать так, чтобы люди поверили», — сказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Нужно формировать юридическую и нормативную базу под возникновение этой отрасли с точки зрения ответственности, стандартов безопасности. В этом направлении ведется большая работа — у нас на базе НАМИ сегодня создается полигон испытания, апробирования, сертификации беспилотных транспортных средств. В этот проект будет вложено порядка 4,5 млрд рублей, и мы рассчитываем, что он будет запущен в 2025 году», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

Стабилизация рынка требует активного развития сети грузовых автономных перевозок.

«Рынок автоперевозчиков находится в турбулентности, потому что у нас ушли семь производителей европейской автотехники, у нас очень поднялась стоимость автозапчастей — на 20–30%, есть запчасти, которые подорожали на 80%. У нас катастрофическая нехватка водителей — это стареющая профессия. В связи с этим новые технологии, запуск новых проектов, беспилотников в том числе, — это те вещи, которые очень актуальны для автоперевозчиков», — сказал заместитель директора ООО «ПЭК» Вадим Филатов.

«В данный момент 160 тысяч магистральных грузовиков простаивают из-за недостачи водителей. И эту проблему можно уже сейчас решить с помощью имеющихся технологий», — сказал генеральный директор SberAutoTech Григорий Форостовский.

«Организационные вопросы, которые нам предстоит решить, касаются беспилотной логистики, веб-системы «Заказчик», веб-системы «Диспетчер», веб-системы «Оператор». <…> Система взаимодействия оцифрована, включая детальный пользовательский интерфейс. На следующем этапе нам необходимо развивать логистический терминал», — рассказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Решения

Привлечение в отрасль новых компаний, работающих в сфере безопасности.

«Кибербезопасность: если мы с вами сегодня говорим о том, насколько транспортное автоматизированное средство безопасно на дорогах, как оно распознает препятствия, автомобили, людей и животных, — на это все мы имеем четкие ответы. <…> Но когда стоит вопрос о кибербезопасности — это несколько иное. <…> Вопрос номер один — безопасность, вопрос номер два — продолжительность рабочего времени. Достаточное количество профессиональных водителей — это вопрос номер три, и, боюсь, сегодня он уже на первом месте. Очевидно, что все условия складывались заранее для того, чтобы эта тема имела право на жизнь», — сказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Создание необходимой компонентной базы под оптимизированное движение — этот вопрос уже решается. Значительное число компонентов производится нашими отечественными производителями. <…> По мере того как сфера применения этих устройств будет расширяться, будет возникать локальный российский рынок, увеличиваться объем потребления этих изделий, будут реализовываться новые проекты с использованием инструментов государственной поддержки», — отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

Создание под контролем государства условий для движения беспилотников с грузами, в том числе новых сервисов.

«Развитие беспилотного движения — это магистральное направление развития технологического прогресса. <…> Наша промышленность способна справляться не только с самыми серьезными вызовами и проблемами, но при этом еще и думать, реализовывать проекты в области развития, поддерживать необходимый технологический уровень на современном этапе. <…> Это является стратегическим развитием промышленности. <…> Прорабатываем возможность создания полигона в области сельскохозяйственного машиностроения, поскольку это одно из перспективных направлений для применения беспилотных транспортных средств. Кроме того, проект полигона [беспилотников. — Ред.] по рельсовому транспорту — он на сегодняшний день активно прорабатывается вместе с горэлектротранспортом… города Санкт-Петербурга», — рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

«Что качается сервисов… мы на своих трассах занимаемся связью в том числе, так, на трассе М-11 поставили 105 мачтовых опор. <…> На М-12… cразу при проектировании дороги заложили комплексный проект для того, чтобы там развивать все сервисы, которые сегодня нужны водителям, в том числе для перецепки, создания логистических центров перегрузки», — сказал председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

«Я уверен, что дорогу М-11 мы освоим, здесь будут ездить беспилотники», — сказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.