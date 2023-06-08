В Санкт-Петербурге пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023

21-22 сентября в Санкт-Петербурге пройдет ХХIV международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023 (16+), организуемый SPN Communications.

Baltic Weekend 2023 – независимая коммуникационная площадка для диалога между представителями органов гос.власти, топ-менеджмента крупных российских и зарубежных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, СМИ.

Ежегодно Форум собирает более 400 участников среди которых: Газпром Нефть, Евраз, S7, Норникель, Киви-банк, СТС, Медиалогия, Rambler&Co, Интериум, Почта Банк, ROCKWOOL, Северсталь.

Директор по связям с общественностью «Почта Банк», Ольга Очеретина, сообщила: «Много раз я приезжала на Baltic Weekend, это ожидаемое событие в моем календаре! Форум – это возможность познакомиться с новыми лицами в пиаре и найти единомышленников. Мне очень нравится, что Baltic Weekend проходит в Санкт-Петербурге, ты можешь полностью посвятить внимание форуму, проникнуться его атмосферой».

В этом году на Baltic Weekend 2023 вас ждут: актуальные и будущие тренды: новые технологии и инструменты в коммуникациях; уникальный контент: кейсы компаний, исследования и аналитика, жаркие дискуссии, экспертные выступления.

Среди спикеров прошлых лет: Сардана Авксентьева (заместитель руководителя «Новые люди»), Лилия Глазова (генеральный директор PRNews, председатель АКОС), Анастасия Журавлева (заместитель генерального директора SPN Communications ), Мария Захарова (директор департамента информации и печати МИД РФ), Александр Ивлев (управляющий партнер Ernst & Young), Дарья Левченко (советник министра экономического развития РФ), Сергей Лебедев (заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти «AliExpress Россия»), Антон Назаров (советник министра просвещения РФ), Александр Павлов (руководитель направления бренда, репутации и внутренних коммуникаций «Вкусно - и Точка»), Андрей Себрант (директор по маркетингу Яндекс), Александр Стуглев (председатель правления, директор Фонда Росконгресс), Ирэн Шкаровская (директор по коммуникациям «QIWI») и другие.

Зарегистрироваться на форум можно до 20 сентября 2023 года на сайте.