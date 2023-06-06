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Стартовал отборочный этап международного чемпионата по кибербезопасности, который проходит в рамках ПМЭФ-2023

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6 июня 2023 года, Москва. В отборочном этапе Международного киберчемпионата по информационной безопасности, который пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума - 2023, примут участие 40 команд из 20 стран. Помимо специалистов по кибербезопасности из России на онлайн-соревнования зарегистрировались команды из стран Европы, Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Широкая география участников Киберчемпионата превратит масштабные состязания в крупнейшую международную площадку по обмену опытом в противодействии киберугрозам.

Соревноваться в отражении предусмотренных сценарием чемпионата четырех волн массированных кибератак будут одновременно около 200 человек. Беспрецедентное по своему масштабу мероприятие стало возможным благодаря глубоко проработанному функционалу платформы «Солар Кибермир» Национального киберполигона.

Участники отборочного этапа поделились своими ожиданиями от предстоящих соревнований, а также рассказали о том, как формировались команды. Так, капитан команды VenCERT из Венесуэлы, представляющей государственную организацию SUSCERTE, Мигель Алехандро Маркес Олмос считает, что Киберчемпионат позволит его участникам познакомиться с новыми инструментами и актуальными методиками, а также внести свой вклад в развитие международного ИБ-сообщества. «Готовясь к Киберчемпионату, мы изучали различные сценарии учений. Я считаю, что хорошая рабочая команда, вне зависимости от поставленных задач, получается, когда между ее членами налажена эффективная коммуникация, есть доверие, уважение и сотрудничество. У каждого человека в команде есть своя роль, и важно, чтобы он понимал свою ответственность за общий результат», – подчеркнул г-н Олмос.

«Первая часть нашей команды – это аналитики SOC, которые будут распознавать атаки и проводить расследования. Вторая часть будет заниматься настройкой средств защиты информации для предотвращения атак. Нам интересно получить практический опыт в непривычных условиях при работе с российскими средствами защиты и при расследовании инцидентов информационной безопасности. Мы думаем, что будет здорово оказаться в нетипичной для нас обстановке и опробовать наши методы защиты на новой инфраструктуре», – прокомментировал Максим Шалыгин, капитан команды Your Shell Not Pass (VTB) Банка ВТБ.

Капитан команды ЭТП ГПБ, представляющей Электронную торговую площадку Газпромбанка, Владислав Кокунцыков отметил, что для его команды участие в Международном киберчемпионате по информационной безопасности – это отличная возможность для обмена экспертизой среди специалистов профильной области, в первую очередь для аналитиков SOC. «Считаю, что в кибербезопасности нет предела совершенству, а современные реалии располагают к тому, чтобы относиться к этому направлению максимально внимательно. Мы распределили роли внутри команды в соответствии с направлением деятельности каждого из коллег и уделили внимание взаимозаменяемости каждого из участников команды».

Помимо бесценного опыта и напряженного киберпротивостояния лучших участников отборочного этапа будут ждать полезные призы – лицензии на российские продукты информационной безопасности. Компания «РТК-Солар» подарит финалистам комплексное решение для контроля безопасности ПО Solar appScreener. Кроме того, они получат лицензии на продукты технологических партнеров Киберчемпионата: Secret Net Studio от «Кода Безопасности» и Kaspersky Plus от «Лаборатории Касперского».

Среди участников отборочного этапа Международного киберчемпионата представители всех ключевых отраслей экономики – финансового сектора, промышленности, ИТ, телекома, транспорта, госсектора и т. д. Повышенный интерес к соревнованиям со стороны организаций из разных отраслей говорит о том, что бизнес во всем мире сегодня придает большое значение вопросам кибербезопасности.

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