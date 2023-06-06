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На полях ПМЭФ состоится открытие нового проекта Росконгресса – Urban Hub

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Фонд Росконгресс открывает международную дискуссионную платформу, посвященную развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Международное партнерство основано на принципах Целей устойчивого развития (ЦУР) и Новой программы развития городов ООН, призвано стать интеллектуальным хабом прорывных идей городской экономики.

На полях Петербургского международного экономического форума гостиная проекта соберет крупнейших девелоперов, системных интеграторов и знаменитых экспертов отрасли. Лидеры рынка обсудят ключевые тренды в сфере жилья и комфортной среды, перспективы применения ИИ и VR/AR в строительстве, новые технологии проектирования в девелопменте и многое другое.

«Экономика городов традиционно является одним из ярких треков многосторонних международных дискуссий Петербургского международного экономического форума, вопросы жилищного строительства и создания комфортной среды обитания обоснованно можно считать ключевым аспектом развития российской экономики. Новая дискуссионная площадка позволит заинтересованным участникам Форума на системной основе вести взаимодействие по данным вопросам», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В центре внимания «Росконгресс Урбан Хаб» окажутся мэры городов и главы регионов, которые представят аудитории свои стратегические решения и планы. Ярким предметом дискуссий станет футуристическое обсуждение облика «Квантового города» на фоне прогнозируемого применения в девелопменте технологий квантовых вычислений и коммуникаций.

Участие в дискуссионном и выставочном пространстве проекта позволит его партнерам и профильным экспертам продемонстрировать свою ведущую роль в области современного городского развития и экономики. По итогам работы интеллектуального хаба ключевые идеи и решения будут собраны в отдельный аналитический доклад, платформа проекта продолжит работу на полях Восточного экономического форума и других крупнейших многосторонних мероприятий Фонда Росконгресс.

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