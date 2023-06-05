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Популярные музыкальные артисты встретят День молодежи вместе с россиянами в 15 городах страны

В День молодежи на площадках праздника в 15 городах России выступят популярные музыкальные артисты. Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Артем Качер, Mary Gu, Ольга Серябкина, ST, Леша Свик, L'One и многие другие встретят главный день молодости в стране вместе с российской молодежью.

В Молодежной столице России — Нижнем Новгороде — хедлайнером праздника станет Дима Билан. Он выступит для гостей праздника на Площади Минина и Пожарского.

Ранним утром в небе по маршруту «Объединяя столицы» до Нижнего Новгорода из Москвы поднимется самолет, на борту которого для молодых наставников страны выступит Ваня Дмитриенко. На Теплоходе креатива в Санкт-Петербурге молодым представителям творческих и креативных индустрий компанию составит «NANSI&SIDOROV». А в поезде приключений «Открывая Россию» свои хиты исполнит CHEBANOV.

Хедлайнерами праздника в остальных 13 городах также станут BAHH Tee & TURKEN (Астрахань), Мари Краймбрери (Казань), Марсель (Крым), Хабиб (Оренбург), Артем Качер (Красноярск), Mary Gu (Ноябрьск), Janaga (Хабаровск), Rasa (Владивосток), ST (Иркутск), Леша Свик (Калининград), «Gayazov Brothers» (Санкт-Петербург), Ольга Серябкина (Мурманск) и L'One (Краснодар).

Получить бесплатный билет и узнать подробную программу фестивалей можно в разделе «Города» на сайте деньмолодежи2023.рф.

Организаторами Дня молодежи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику в субъектах.

Стратегический партнер события — Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Генеральными партнерами события станут ОАО «РЖД», VK, Госкорпорация «Росатом», Российский квантовый центр, АНО «Больше, чем путешествие», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Партнерами проекта стали Норникель и FABERLIC.

Генеральным информационным партнером Дня молодежи выступает АО «Первый канал». Официальный музыкальный партнер — «Новое Радио». Информационные партнеры — АО «Газпром-медиа холдинг», медиахолдинг Rambler&Co, Lenta.ru, Газета.ru, медиагруппа «Комсомольская правда», медиахолдинг MAER, коммуникационная группа LBL.

Программными партнерами Дня молодежи станут АНО «Россия — страна возможностей», треки Росмолодежь.Добро, Росмолодежь.Бизнес и Росмолодежь.Карьера, программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи, сервис Росмолодежь.Гранты, Российское общество «Знание», проект «Другое Дело», арт-кластер «Таврида», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», АССК России, Институт развития интернета (ИРИ), Российские студенческие отряды, ВОД «Волонтеры-медики», «Квиз, плиз!», Ассоциация волонтерских центров и другие организации.

Напомним, по итогам встречи с учащимися вузов в День российского студенчества Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня — 2 мая 2023 года был подписан соответствующий указ. В 2022 году День Молодежи прошел в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 млн человек.

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